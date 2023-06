CAMEROUN :: Université catholique d'Afrique centrale : Un étudiant exclu pour viol sur des étudiantes :: CAMEROON

La décision du recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale dont le siège est Yaoundé, est sans équivoque. Jean Bertrand SALLA, après examen du conseil de discipline, a exclu Hans Linus SONG FEIN, étudiant de 3 ème année, faculté de théologie, pour " attachement et tentative de viol sur l'étudiante APALA NENZEKO Joëlle Liona et attouchement et viol sur l'étudiante METSEGUEK MBIANA Samirah". Une décision prise le 31 mai 2023, et qui met un terme au cursus académique de Hans Linus SONG FEIN.

Selon nos sources, l'étudiant déchu devra aussi répondre de ses actes devant le tribunal de première instance d'Ekounou à Yaoundé, les deux victimes ayant décidé de le poursuivre au pénal.

S'il n'est pas blanchi par la justice, le désormais ex - étudiant de la faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale risque gros. Plusieurs personnes appellent les victimes à la clémence à son endroit.