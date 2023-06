CAMEROUN :: Concert de l’espoir : Des sourds-muets vont parler à Chantal Biya :: CAMEROON

Pour préparer ce concert qui se tiendra le 11 juin prochain, une conférence de presse a été organisée le 31 mai dernier à Yaoundé, des personnes vivant avec le handicap ont lancé un message fort à l’endroit de l’épouse du chef de l’Etat.

Il est environ 13 heures, le 31 mai dernier, quand la conférence de presse au siège de l’association Hope and Life, au quartier Tsinga dans l’arrondissement de Yaoundé 2 est terminée. A cette rencontre avec les hommes et des femmes des médias, les organisateurs du Concert de l’espoir ont décliné les articulations de la 10e édition qui aura lieu le 11 juin de cette année. Sans détours, les préoccupations des journalistes, même les plus complexes ont du répondant. Le panel rompu à la tâche, est constitué du promoteur de l’événement, David-K (Kemgouo Koutchou David Lionel, de son vrai nom) ; de la diva Queen Etémé ; du chansonnier, Donny Edwood ; du capitaine du groupe Macase, Serge Maboma ; du professeur de la langue des signes, Marcellin Atangana, qu’accompagnait sa traductrice, Fabiola, et bien d’autres.

Et vient le moment de grande attention. La chanteuse Queen Etémé prend le micro pour porter la voix des sans voix. Il est question pour elle de délivrer le message des sourds-muets et d’autres personnes vivant avec le handicap à la Première dame, Chantal Biya. Après neuf éditions, les organisateurs gardent le même engagement. Il n’en reste pas qu’ils présentent des signes d’essoufflement. Pour l’illustrer, des sourds-muets, membres de la chorale « La voix des silencieux », annoncent qu’ils chanteront pour « maman Chantal Biya ». Connaissant son implication qualifiée de « légendaire » dans des actions à caractère humanitaire, ces enfants espèrent toucher la sensibilité de l’épouse du chef de l’Etat. Ils confessent d’ailleurs que le message n’est pas allé dans les oreilles de sourds, et espèrent la voir le 11 mai ou tout au moins être en compagnie de son représentant.

Awards de reconnaissance

Sur le thème « Sois un ambassadeur d’espoir », le Concert de l'Espoir verra la participation de plusieurs artistes tels que Queen Etémé, Donny Edwood, les groupes Macase et Takam 2, David-K, Bibiane Sadey, Edoudoua non glacé, la chorale la voix des silencieux et bien d’autres. Un appel est lancé à l’endroit des artistes « dits de l’heure », qui trainent le pas, de se joindre au concept. Pour Queen Etémé, rien ne doit amenuiser l’engagement pris « Nous sommes dans la barque. Elle ne coulera pas tant que nous sommes en vie », s’est-elle réarmée moralement. Serge Maboma et Donny Edwood rappellent que c’est dans les situations pareilles que la société doit bénéficier du rôle des artistes. Pour eux, l’artiste doit être remis au centre de tout espoir.

Heureux d’avoir décroché le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, David-K espère voir d’autres ministères se manifester. Il indique qu’au cours de la 10e édition, le curseur sera maintenu sur deux points essentiels : la sensibilisation et sur l'espoir en chanson, à travers les prestations artistiques. Les innovations de cette année étant que le concert se tiendra au Parc St Hilaire (un site plus grand) ; plusieurs artistes qui reviennent ; il y aura la cérémonie des Awards de reconnaissance ; des personnes vulnérables seront sur la même scène.