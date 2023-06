CAMEROUN :: Yaoundé : Une jeune fille tuée et calcinée au quartier « Éleveur » :: CAMEROON

Ancienne employée municipale, la jeune Prudence Abomo avait été aperçue bien portante le jour même.

Le corps sans vie d’Hélène Prudence Abomo a été retrouvé ligoté et calciné dans sa chambre à son domicile au quartier Éleveur, lieu-dit Mvog Ebanda. Ce sont les flammes ardentes qui alertent les jeunes du quartier aux environs de 19 heures ce mardi 30 mai dernier. “Quand on a su que c’est l’incendie et comme on connaît la dame qui est notre tante, notre maman, on a d’abord cassé la fenêtre.

On a commencé à verser l’eau à travers la fenêtre et sur la toiture, maintenant, on doutait. On se demandait si elle est là où pas”, révèle un voisin sous anonymat. Selon notre témoin, Madame Abomo a été aperçue ce jour-là, empruntant une moto en direction de la chapelle Ngousso. Personne ne pouvait se douter qu’elle se trouvait chez elle. Une fois à l’intérieur, les secouristes font la découverte macabre.

Un corps calciné, allongé sur le lit, pieds et mains attachés. C’est la stupeur totale. “Nous sommes entrés, la porte de la chambre était ouverte et on a vu quelqu’un couché, brûlé totalement. Elle était méconnaissable, mais c’était elle, on a commencé à pleurer. Nous sommes sortis puis les forces de l’ordre sont arrivés quelque temps après” ajoute le monsieur.

La peur règne en maître au quartier Mvog Ebanda. Les habitants sont surpris du fait que la porte de l’ancienne employée du service sport et jeunesse de la mairie de Yaoundé 5, n’ait pas été forcée. La clé a été retrouvée dans la cour. Le corps a été conduit à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé. Une enquête a été ouverte.