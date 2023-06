CAMEROUN :: Rigobert Song : « La balle est dans le camp d’Onana » :: CAMEROON

Lors de la conférence de presse qu’il a donné hier jeudi 1er juin au Centre technique d’Odza, en vue de dévoiler la liste des 22 Lions qui devront affronter la sélection mexicaine aux Etats-Unis le 10 juin prochain, le Manager-sélectionneur a déclaré que l’excellent portier de l’Inter Milan reste un joueur important au sein de l’équipe nationale fanion.

Pas d’André Onana dans la liste des 22 joueurs de Rigobert Song. Le nom du portier de l’Inter Milan dont beaucoup annonçaient le grand retour, ne figure pas dans les 22 fauves qui croiseront le fer avec le Mexique dans huit jours. Si la raison qui se dégage d’emblée est la finale de la Ligue des champions à laquelle doit prendre part l’ancien gardien de but des Interistes, beaucoup continuent de s’interroger sur cette absence (trop parlante) alors que des nouvelles autour de son comeback fusaient de toutes parts depuis quelques jours.

Notamment dans un document qu’on dit authentifié et qui a circulé sur la toile laissant croire que la Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT) a demandé au ministère des Relations extérieures (MINREX) d’entreprendre des démarches pour faciliter l’entrée sur le territoire américain de l’ancien dernier rempart de l’Ajax. Toute chose qui contraste avec la liste dévoilée hier par Rigobert Song puisqu’en lieu et place d’un retour en tanière d’Onana, c’est plutôt Fabrice Ondoa qui signe son come-back au moment où certains avaient déjà juré qu’en raison du championnat sous côté dans lequel il évolue (Lettonie), il serait impossible qu’il enfile encore les gants en sélection nationale. Sauveur oublié, le champion d’Afrique 2017 retourne donc à la maison en héros sanctifié.

« La balle est dans son camp »

Interrogé et presque fusillé de questions autour de la non-convocation de celui qu’on présente comme le meilleur gardien en Champions League cette saison, Rigobert Song a tout d’abord apporté des éclairages sur les raisons du départ de son ancien gardien. « André Onana est un joueur important de notre équipe. Il n’a pas été supprimé. Comme je le dis tous les jours, c’est lui-même qui s’est mis de côté. » A reconnu le technicien camerounais.

Dans la suite de son propos, l’entraîneur des Lions a déclaré que le retour du joueur en sélection ne dépendait que de lui-même. » Ça reste un joueur très important et comme je l’ai dit lors d’une précédente conférence, les portes lui sont toujours ouvertes. La balle est dans son camp et il est le seul à savoir ce qu’il veut. » A renchéri Rigobert Song. Abordant le thème de ses rapports avec Onana, Song a tenu à rassurer l’opinion publique. » Ce que vous ne savez pas, c’est que j’échange régulièrement avec André Onana au téléphone sous la casquette de grand frère, petit frère. Nous n’avons aucun problème. Il sait ce qui lui reste à faire pour réintégrer la sélection nationale », a-t-il conclu. « Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel », avait écrit André Onana en guise d’adieu et de fin de l’idylle entre lui et les Lions indomptables. Reviendra-t-il ?