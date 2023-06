BÉNIN :: RECKYA MADOUGOU sa détention est une honte pour le Bénin :: BENIN

Interview réalisée par l'Ecrivain Calvin Djouari

Le Benin est un État de droit. On le sait. Mais, le trop fait appel à l’humanisme. Je tiens à dénoncer publiquement les conditions d’incarcération inhumaine de madame Reckya Madougou à la prison civile de Missereté près de Porto Novo depuis deux ans. D’emblée, il convient de vous dire que celle qu’on appelle Reckya Madougou a été ministre de la Justice sous le président Yayi Boni, avant d’être une proche conseillère du président Faure Eyadema. Candidate du parti des démocrates à l’élection présidentielle de 2021, son dossier a été purement et simplement rejeté sans motif réel.

Quelques temps après, elle sera embrigadée sur des motifs fabriqués de toute pièce comme savent le faire les pays dictatoriaux (abus de pouvoir, acte de terrorisme etc.). Jugée et condamnée à 20 ans de prison en 2021, on a vite compris dans ce procès que le scénario était joué d’avance. Image du procès https://o-trim.co/dsz

Reckya Madougou fait partie de ces belles âmes créées au cœur de la vie pendant les nuits de pleine lune pour faire rayonner un pays. C’est une femme modèle pour toutes les jeunes filles qui veulent fleurir. Son parcours et son savoir provoquent un séisme sur son passage. C’est une femme séduisante par son intelligence. Le motif de son emprisonnement est le financement du terrorisme. Etonnante accusation.

Les Nations unies et d’autres institutions de droit de l’homme ont réclamé en vain sa libération. Elle vit dans une condition de détention exécrable, inhumaine.

Reckya est l’une des meilleures représentes de la femme africaine. Le vidéo où elle explique à la jeunesse africaine les clés de sa réussite on fait le tour du monde. Voir la vidéo https://o-trim.co/lkw Cette dame est ce qu’on appelle « le génie africain », rien ne justifie un tel sadisme à l’égard d’une dame lumière. Voici des comportements qui sont encore indignes de l’Afrique et qui montrent la mentalité des pays sous-développés.

Le gouvernement actuel du Benin est en train de cracher sur l’une de ses meilleurs esprits. Si nous sommes pétris de valeurs, nos actions dans la vie publique doivent porter sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et particulièrement, ceux des femmes dans une Afrique misogyne par essence marquée par moult faits d’injustices.

Cet emprisonnement est une grave atteinte à la dignité d’une femme qui s’est battue pour le rayonnement de son pays. Retenons qu’une femme ministre dans un pays représente toute la gent féminine africaine. C’est par ses œuvres que d’autres jeunes filles croient en leur pays. Comment peut-on encourager la jeunesse par de tels châtiments aussi cruels ?

L’actualité de ce pays m’oblige à plaider fortement pour sa libération parce que nous sommes contre toutes formes de violences que l’on puisse exercer à l’encontre d’une femme ; qu’elles soient symboliques, psychologiques ou autres.

Les pouvoirs ne doivent pas cracher sur les beautés de l’Afrique puisque qu’elles sont rares. Ces femmes multicolores, qui germent, se battent pour la fierté de la jeunesse africaine. Cela fait déjà deux ans qu’elle subit avec courage le fardeau de cette injustice. Nous voulons jouer l’agent de paix entre une femme contemporaine et un président momentanément égaré dans ses ambitions.

Le président Talon

Le président Talon a déçu. Un président aussi cultivé, qui a tout vu, qui a tout bu, qui a tout lu, ne s’abaisse pas dans un tel sadisme. Un président considéré comme un honnête homme, apprécié de tous…. Comment peut-il retrouver les chemins des dictateurs ? Quelle est cette rage inhumaine portée contre une femme ? Est-ce que c’est la longueur de ses jambes qui gêne ou sa force physique ? Quelle est cette longue peine contre ceux ou celles qui brillent ? Le mandat unique est devenu le mandat cynique. Un État ne peut pas continuer à être le bourreau de ses propres citoyens.

J’ai beaucoup de respect pour cette femme que je n’ai jamais rencontrée. Les personnes qui l’ont côtoyée sont unanimes : C’est une femme conviviale, d’une grande simplicité ; malgré son apparence somptueuse, c’est une dame altruiste et généreuse. Cette façon de vivre la démocratie est rétrograde pour le Benin premier pays à subir avec succès le vent de l’Est.

Je crois fermement qu’elle sera l’une des femmes politiques les plus étourdissantes de talent dans un proche avenir. Il y a un bouquet de fleurs qui l’attend quelque part dans le monde, c’est une femme qui a l’avenir dans les yeux, c’est un épi de maïs qui n’a pas fini de grandir, il ne faut pas le couper, ou écraser sa tige.





J’aurai été président, jamais je n’aurai commis pareille maladresse politique.





Quand cette dame faisait de belles études, personne ne l’en voulait ; lorsqu’elle est devenue ministre de la Justice de Yayi Boni, personne n’était enragée contre elle ; chacun a vu son sens du devoir. D’où vient cette haine ?

Pour finir, j’ai un humble message pour cette dernière : elle doit savoir qu’elle n’a rien fait de mal, et qu’elle vaut de l’or dans le monde entier. L’or à l’épreuve du feu est faite pour briller.





J’ai également un message pour les Béninois et la famille politique de Reckya Madougou : Je veux leur dire de continuer à être bienveillants, honnêtes, dignes, travailleurs, forts dans l’adversité. On n'étouffe pas la lumière du soleil ; de ne pas se laisser éblouir, restez dans votre unité, dans votre hospitalité et votre générosité et défendez les valeurs de justice pour tous.



Les béninois attendent Reckya Madougou. Un système liquidant la beauté et l’intelligence à bas prix, voire à crédit n’a pas d’avenir.



Elle est victime d'un complot, contre son intelligence, contre son savoir-faire, contre sa beauté, contre son charisme, on veut la voir épuiser, mais on n’emprisonne pas l’esprit d’une intellectuelle, le jour viendra où elle poussera un cri et son esprit sera libéré.