Dans une déclaration signée hier, Me Mbah Eric Mbah met en garde les autorités concernées sur les conséquences d’un acte à même de fragiliser la paix sociale.

C’est dans un communiqué rendu public hier 31 mai, que le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Cameroun a exprimé son mécontentement, à la suite de l’arrestation et séquestration de Me fabien Kengne. Dans cette déclaration, le Bâtonnier revient sur les circonstances de l’enlèvement de leur confrère. «En date du 29 mai 2023, Maître Kengne, avocat au barreau du Cameroun a été kidnappé devant l’immeuble abritant les locaux d’Equinoxe Tv à Douala, par des agents de la sécurité militaire(SÉMIL)», a rappelé le Bâtonnier, Me Mbah Eric Mbah. Le film de son kidnapping s’est déroulé aux encablures de 21h30.

Se réservant l’initiative d’une quelconque poursuite judiciaire contre les auteurs de cet acte jugé illégal, le Bâtonnier condamne l’acte « illégal et crapuleux, indigne d’un Etat de droit, perpétré contre un citoyen, par ailleurs homme de droit».

Tenant l’opinion publique à témoin de cet acte à même de déteindre sur l’ordre public et la paix sociale, le Bâtonnier « exige des clarifications sur cette affaire et interpelle les pouvoirs publics et les autorités en charge des divers services sécuritaires de l’Etat sur le respect scrupuleux des lois et règlements de la République en général, et spécifiquement en matière de libertés publiques et de droits de l’homme ».

Pour lors, Me Fabien Kengne a été relâché. Mais, ceci après une manœuvre dans les locaux de l’antenne SÉMIL du Littoral. « Il faut rappeler que pendant son séjour dans les locaux de la SÉMIL, Me Fabien Kengne a subi un interrogatoire musclé sans possibilité de se faire assister, après avoir été contraint de se déshabiller et de se déchausser », dénonce le Bâtonnier.