CAMEROUN :: CONGELCAM accusé de bloquer le terminal à conteneurs :: CAMEROON

Plus de 665 conteneurs attendent d’être évacués. Des mises en demeure se multiplient.

Le patron de la Régie du terminal à conteneurs (RTC) piaffe d’impatience. Dans un courrier devenu viral sur la toile et daté du 24 mai, Lin Onana Ndoh manifeste sa gêne. « Messieurs les directeurs généraux, par mes mises en demeures respectives des 20 février et 14 avril 2023, je vous demandais de procéder à l’enlèvement immédiat de vos conteneurs frigorifiques entreposés au Terminal.

A ce jour, force est de constater que la situation perdure et pourrait engendrer des conséquences de santé publique. En rappelant que les conteneurs stockés dans le port au-delà des délais réglementaires y demeurent aux risques et périls du propriétaire, je vous demande une fois de plus de procéder sans délais aux enlèvements de vos marchandises dont la liste et les détails de séjour sont joints à la présente. » La RTC a donc déjà saisi les importateurs de poisson en vain car, le volume des conteneurs est non négligeable. Ils sont près de 665 et parmi eux, 150 occupent des prises électriques nécessaires aux conteneurs frigorifiques.

Ce qui fait encore plus de gorges chaudes. « Tout ceci arrive parce qu’il y a monopole, je n’ai pas envie de dire qu’on a créé un monstre dans le business de l’importation du poisson. Il est tout de même mieux aussi de faire évacuer la marchandise. Cela assure la qualité de ce qui est proposé aux consommateurs. Le MINCOMMERCE, le MINEPIA (ministère des Pêches) devraient se pencher sur ce cas.

Que les armateurs cessent de charger les conteneurs de CONGELCAM et que le MINEPIA et le MINCOMMERCE limitent ces quantités pour permettre aux autres opérateurs de la filière de s’exprimer car des importateurs il y en a, mais tous sont bloqués à cause de la boulimie d’un seul acteur », souligne un agent économique sous l’anonymat. Rendu au siège de CONGELCAM vendredi 26 mai en début d’après-midi, il nous a été confié que « le chargé de communication est allé prendre part à un mariage. C’est lui seul qui est habileté à parler. Il faudra repasser mardi [30 mai] avant midi. Le lundi est jour de réunion, ça prend souvent du temps. »