CAMEROUN :: Paul Biya peut-il encore ? Après Monatelé et Mokolo, Mfou appelle à sa candidature en 2025. :: CAMEROON

La saison des appels à candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle de 2025 ouverte en 2021 à Monatelé dans la Lekié s’intensifie. Ensuite, il y a eu Mokolo dans l’extrême Nord et Mfou dans la Mefou Afamba. Et la liste n’est pas close.

Last but not de least. Le dernier appel en lice pour la Présidentielle 2025, la « Mefou et Afamba appelle à la candidature de Paul Biya ».C’est l’essentiel à retenir de la motion de remerciement, de gratitude, d’indicible attachement et soutien adressée au président de la République le 27 mai dernier à Mfou suite à la désignation de, Roger Melingui comme président du groupe parlementaire RDPC à l’Assemblée nationale et la nomination d’Henriette Sournac et Expédit Bingono, comme sénateur titulaire et suppléant du Centre. Ecrit le journal L’Essentiel

Auparavant, en 2021, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC ) de la ville de Monatelé, la principale ville de la Lekié, région du Centre du Cameroun, ont appelé le président de la République, Paul Biya, a d’ores et déjà, se porter candidat à la présidentielle de 2025. C’était « Lors d’une rencontre tenue le week-end, à Monatélé, un des neuf départements de la région du centre du Cameroun, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC ), ont proposé une la candidature de Paul Biya, âgé de 88 ans dont 39 au pouvoir, à se représenter en 2025. La rencontre s’est tenue sous la houlette de ministre des Domaines, du Cadastre et des affaires foncières s’est soldée par un appel solennel lancé au président de la République Paul Biya, pour qu’il se représente en 2025 ».

Tout récemment « des jeunes ont réclamé la candidature de Paul Biya pour la présidentielle de 2025. C’était le mercredi 17 mai 2023 au cours d’un meeting organisé au stade de Mokolo par Malachie Manaouda, le ministre de la Santé publique. Cependant, cet appel est dénoncé par certains jeune qui assurent n’avoir pas mandaté le ministre camerounais ».

Dans le Nord-Ouest en proie aux velléités sécessionnistes depuis 2016, le quotidien La Nouvelle Expression nous révèle qu’« Un redoutable Ambazonien se rend ». Mbachie Sylvester, alias ‘’ général King Shina Rambo ‘’, frère et bras droit de Mbachie Clément, alias ‘’ général No Pity ‘’, tué dans des circonstances encore non élucidées par l’armée, aurait décidé de déposer ses armes et de se rendre aux forces de l’ordre. (La Nouvelle Expression P.3)

Le rapprochement Gicam-Ecam est une « Fusion qui divise ». La bataille pour ou contre la fusion entre le Gicam et Ecam a pris des allures épiques. Depuis le 5 avril 2023, date de la cérémonie officielle de signature du Traité de fusion, une levée de boucliers des membres du Gicam, certes minoritaires du Conseil d’administration de ce mouvement inter-patronal a été enregistrée. Ils affichaient leur désolidarisation à cette fusion annoncée.

Sur la santé publique, Malachie Manaouda-Grève des personnels de santé « Paradeur… » Le journal Le Point estime que, Epinglé dans le violent scandale du Covid-19, le ministre de la Santé semble avoir délaissé son bureau pour se concentrer sur des parades qui n’ont rien à voir avec ses missions. L’impénitent voyageur peut-il sereinement s’occuper des grèves à répétition qui semblent avoir fait leur lit dans son département ministériel ? (Le Point P.7)

Cependant que la Lettre de la Bourse s’intéresse au tandem Cosumaf-Gabac pour dire que « Les dirigeants prêtent serment ». Jacqueline Nkembe épse Adiaba et André Kanga, respectivement présidente de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale et Secrétaire Permanent du groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale ont prêté serment le 27 mai 2023 à la Cour de Justice communautaire de la CEMAC à Ndjamena au Tchad.