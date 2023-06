CAMEROUN :: Décès de Mgr Jean-Marie Bala : Six ans déjà :: CAMEROON

Les résultats de l’autopsie réalisée sur la dépouille de l’ancien évêque de Bafia sont encore boudés.

2juin 2017- 2 juin 2023. Il y a six ans, le corps de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, est repêché des eaux du fleuve Sanaga à Ebebda, trois jours après sa disparition. Une disparition tragique qui continue d’alimenter les débats.

L’épiscopat et une grande partie de l’opinion ne croient toujours pas aux conclusions de l’autopsie réalisée sur la dépouille de l’ancien évêque du diocèse de Bafia. «La noyade est la cause la plus probable du décès de l'évêque », précisait la justice dans un communiqué signé du procureur général près la Cour d'appel du centre, Jean Fils Ntamack.

Deux médecins légistes étrangers ont pratiqué une autopsie sur le corps de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Deux thèses s’étaient alors affrontées : d’un côté l’Église catholique qui affirmait que le défunt évêque avait été assassiné, et de l’autre, l’enquête officielle qui estimait qu’il s’était suicidé. Dans un livre publié le 13 avril 2019 et intitulé, « Mgr Bala : Un crime trop parfait » le journaliste, Léger Ntiga défend la thèse de l’assassinat.

Pour le directeur de la rédaction du journal Essingan, l’évêque de Bafia ne s’est pas suicidé, contrairement à la thèse défendue par les autorités. Il aurait été enlevé -31 mai 2017- puis tué deux semaines après la mort suspecte d’un de ses prêtres. Mgr Jean-Marie Benoît Bala est né le 10 mai 1959 à Mbalmayo, région du Centre.

Il a effectué son cursus secondaire tour à tour au petit séminaire Saint Paul de Mbalmayo et au petit séminaire Sainte Thérèse de Mvolyé à Yaoundé. Il a été ordonné prêtre par Mgr Jean Zoa, alors archevêque de Yaoundé le 20 juin 1987. En 2003, il est nommé évêque du diocèse de Bafia.