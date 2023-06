CAMEROUN :: Un lieutenant du BIR tué par un engin explosif :: CAMEROON

L’officier de l’armée a succombé à ses blessures après avoir été pris au piège par un engin explosif improvisé à Mbengwi.

Les séparatistes qui sévissent dans les régions anglophones ont encore fait une victime. Hier mercredi, l’explosion d’une bombe artisanale ce mercredi a coûté la vie à un officier du Bataillon d’intervention rapide (BIR) à Mbengwi dans le Nord-Ouest. Le lieutenant Mboutou Fabrice est tombé lors d’une patrouille organisé par son unité. Avec lui d’autres soldats auraient été blessés, apprend-on.

C’est la énième embuscade meurtrière tendue aux forces de défense et de sécurité dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à la lutte entre l’armée et les séparatistes depuis 2017.

Des attaques qui témoignent de l’insécurité imposée par les groupes armée dans plusieurs localités du pays.