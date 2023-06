Mandat d’arrêt contre Poutine : L’Afrique du Sud ne veut plus agir sous la houlette de la CPI :: SOUTH AFRICA

L’Afrique du Sud prévoit de modifier sa loi pour pouvoir contourner les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale, a déclaré un vice-ministre sud-africain auprès de la BBC. Ce alors que Vladimir Poutine est recherché par cette instance, non reconnue en Russie, et est attendu à Johannesburg pour le sommet des BRICS en août.

Le gouvernement sud-africain a l’intention de changer prochainement la législation nationale pour avoir le droit de décider indépendamment de la question de l’arrestation d’une personne recherchée par la Cour pénale internationale (CPI), a indiqué le vice-ministre de la présidence sud-africaine.

«En juin, nous soumettrons la loi au parlement», a déclaré Obed Bapela à l’émission Newshour de la BBC World Service.

Par le biais de la loi, l’Afrique du Sud «s’accordera des exemptions sur qui arrêter et qui ne pas arrêter».

Mandat de la CPI contre Poutine

Cette initiative intervient sur fond de question de l’éventuelle présence du dirigeant russe au sommet des BRICS programmée pour le mois d’août en Afrique du Sud. Vladimir Poutine est visé par un mandat d’arrêt émis par la CPI.

Cette instance le tient responsable, ainsi que son émissaire pour les enfants, de la «déportation» d’enfants que les autorités russes ont évacués vers des zones sûres. Moscou ne reconnaît pas la compétence de la CPI et considère ses décisions nulles et non avenues, selon le porte-parole du Kremlin.

L’Afrique du Sud reconnait cependant la compétence de la CPI. Précédemment, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait déclaré que les autorités examineraient la question de la dénonciation du traité établissant l’instance.

Doubles standards de la CPI

Obed Bapela a également fustigé l’instance pour ses «deux poids deux mesures» :