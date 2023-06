CAMEROUN :: Musique : Shura ajoute une corde à son arc :: CAMEROON

Après la sortie du titre "Bolè" un extrait de son dernier opus, la chanteuse camerounaise retrouve sa voix à travers le titre "Validez" déjà dans les backs. Comme le champagne, le talent coule à flots chez Shura.

Si Shura est critiquée, elle profite largement à l'expression culturelle. La jeune artiste urbaine camerounaise attise les attentions de tous les mélomanes de son pays, sur le continent et en dehors. Dans un style qui lui est propre, celle qui a rompu son contrat avec la maison de disques Stevens music, évolue désormais en solo. Néanmoins, elle n'a pas dormi sur ses lauriers. Car en véritable chrétienne héritée de sa famille, le travail acharné paie toujours, selon elle. "Validez" son tout dernier single en est la preuve palpable. L'auteure du titre à succès "Allez dire" ou encore "Voilà moi" fait de son style pluriel, son positionnement dans la jeune génération de la musique camerounaise aujourd'hui sous l'emprise des rythmes urbains avec pour espoir de concurrencer quiconque. Mélange d'afro-pop et de makossa, "Validez" à la première écoute laisse transporter vers de nouveaux horizons. Shura y ausculte dans diverses langues locales camerounaises son côté sentimental tout en exprimant sa flamme à cet amour dont elle seule saurait révéler l'identité. Avec des influences de l'un des ses idoles Manu Dibango, de regrettée mémoire, Shura tel une pop-star surfe sur divers rythmes et percussions. Le single "Validez" est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoutes et de téléchargement.

Discographie

Shura est une artiste qui joue en play-back et en live. Elle met sur le marché du disque en novembre 2021 son premier album intitulé "Primed". Bien avant, en 2019 exactement, Fru Shuri Tatiana à l'état civil s'est déjà forgée en live aux côtés des artistes tel que Ko-C, Minks, Jovi... ou encore Tekno du Nigéria. Véritable bête de scène, l'originaire de la région du Nord-Ouest Cameroun fait de la musique sa passion.

Ainsi, après avoir obtenu son diplôme de l'école d'infirmières Mount Zion à Bamenda en 2014, Shura a su qu'il était temps pour elle de poursuivre ses rêves.

Même si sa famille s'y est opposée, elle a donc dû enterrer son rêve; mais en 2015, lorsqu'elle est entrée en contact avec Doby Kum qui travaillait alors à Franco Alliance Bamenda, elle a dû prendre le taureau par les cornes et c'est là que sa carrière musicale a commencé et elle a enregistré quelques chansons à Franco

Alliance jusqu'à ce qu'elle obtienne son premier et unique contrat de musique le 31 décembre 2015 sous le label Stevens's Music

Entertainment où elle a sorti des chansons comme Allez Dire, Te be Kwi, Gweme Bo Za, Voilà Moi, Dis-moi Tout pour n'en nommer que quelques-unes.

Âgée seulement de 34ans, Shura séduit par la qualité de sa voix et son activité. Le constat est rassurant par plus d'un qui en ont fait de l'artiste et interprète la favorite de leurs répertoires musicaux.