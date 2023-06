CAMEROUN :: Association Trois Lys- Nsimalen : Éliane Lafleur Nsom promeut une Francophonie des peuples et de :: CAMEROON

C'était en prélude à la deuxième édition des Journées Economiques Internationales des Communes du Cameroun ( JEICOM )qui se tiennent du 1er au 3 juin 2023, au palais des congrès de Yaoundé. Ambiance des fêtes ce mercredi 31 mai 2023, au siège de l'association Trois Lys - Nsimalen, Maison de la Francophonie de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun. Une importante délégation francophone a été l'hôte de la présidente - fondatrice de la structure surnommée, Éliane Régine Lafleur NSOM. Au menu des échanges, diplomatie associative, Francophonie citoyenne et Francophonie des territoires.

La délégation francophone en visite à l'immeuble- siège de l'association Trois Lys - Nsimalen, Maison de la Francophonie de Yaoundé, était composée du président du Groupement Patronal Francophone ( GPF) ,Jean LOU BLACHIER, le député Pierre Henri DUMONT le vice-président du groupe d'amitié France - Cameroun à l'Assemblée nationale, Stephane TIKI le directeur Développement GPF et porte-parole du patronat francophone, Jonas HADDAD le président du think thank La Fondation Concorde, et deux femmes d'affaires opérant dans l'hôtellerie et l'immobilier en France.

La délégation francophone a vivement félicité Éliane Régine Lafleur NSOM pour tous les efforts qu'elle consent pour garder allumée la flamme de la langue française ainsi que les valeurs véhiculées par celle-ci, pour qu'elles soient toujours vivaces et conquérantes. << Je suis heureux de constater que la Francophonie n'est pas qu'un concept, mais une réalité. Elle n'est plus exclusivement institutionnelle ; elle n'est plus qu'une affaire de chefs d'État comme par le passé>>, s'est réjoui le vice-président du groupe d'amitié France - Cameroun à l'Assemblée nationale française.

Et Jonas HADDAD de féliciter Éliane Régine Lafleur NSOM pour son dynamisme au profit de la Francophonie : << ce que vous faites par cette maison, c'est la préservation de notre patrimoine commun: la langue française. Nous avons à apprendre du Cameroun : un pays bilingue comme le Canada. Si notre langue n'est pas préservée, ce sont les Google et Facebook qui vont véhiculer leurs valeurs au détriment celles portées par notre belle et subtile langue>>.

Le président du Groupement Patronal Francophone a quant à lui, indiqué la nécessité de bâtir cette Francophonie économique et prospère, pour le plus grand nombre possible, notamment les jeunes et les femmes. Jean LOU BLACHIER a révélé qu'avec plus de 20 millions d'entreprises, la communauté francophone mondiale a le plus puissant réseau en la matière. Ce qui pour lui, est une force pour le financement des micro- projets, à l'instar de ceux portés par les jeunes ambassadeurs francophones venus accueillir la délégation au siège de l'association Trois Lys-Nsimalen, Maison de la Francophonie de Yaoundé. Le développement économique de la communauté francophone camerounaise est d'ailleurs la raison pour laquelle Stéphane TIKI a manoeuvré pour que le patronat francophone prenne part aux JEICOM qui s'ouvrent ce jour à Yaoundé.

Selon Éliane Régine Lafleur NSOM, son association Trois Lys - Nsimalen promeut une Francophonie des territoires et des populations. " Il n'est pas question pour nous, de travailler à cette Francophone élitiste et naguère réservée aux seuls politiques, mais de promouvoir une Francophonie des peuples et des territoires ; une Francophonie au cœur même de la vie des populations>>.

Déclarée d'utilité publique le 17 juin 2021 par le président de la République, Paul BIYA, l'association Trois Lys - Nsimalen, Maison de la Francophonie de Yaoundé, a des activités éducatives, humanitaires, socio-économiques et culturelles.