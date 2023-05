CENTRAFRIQUE :: La plateforme des comités de soutien au président Touadera appelle à la convocation d’un referendum :: CENTRAL AFRICAN

La Plateforme des Associations et le Comité de Soutien au Président Faustin Archange Touadera appellent une nouvelle fois le Président de la République à convoquer un référendum constitutionnel en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution pour le pays. Cet appel a été lancé samedi dernier à l'issue d'une retraite politique organisée par la plateforme à Boali.

Ainsi, les associations politiques et les mouvements de la société civile demandent au Président de la RCA de convoquer d'urgence un référendum afin que le peuple puisse s'exprimer sur cette question cruciale. Et la plateforme des mouvements de soutien au président Touadera a rappelé à ce dernier la nécessité de convoquer un référendum constitutionnel.

« Cette retraite est pour nous un moment de réflexion sur un certain nombre d’actualités. Nous avons débattu de plusieurs sujets. Et à l’issue de ce débat, nous avons jugé utile de retenir une recommandation forte qui est celle de lancer un vibrant appel à l’endroit du président de la République pour lui demander de convoquer un référendum constitutionnel dans un bref délai », a fait savoir Héritier Doneng, coordonnateur de la plateforme des associations et comité de soutien au Président Touadera.

Cette retraite a été une aubaine pour ceux qui soutiennent la vision du Président Touadera de s'exprimer sur les sujets brûlants, notamment la sécurité, les pénuries de carburant et les questions socio-économiques. Entre autres, la plateforme met en avant la question d'une nouvelle constitution, tout en présentant les arguments qui ont motivé l'appel.

« Nous avons jugé utile qu’il faut qu’il y ait une réforme institutionnelle dans le pays. Parce qu’aujourd’hui, la constitution du 30 mars 2016 est devenue caduque. Cette constitution a présenté des limites et cela ne vaut plus la peine aujourd’hui. Nous demandons au président de la République de donner une capacité constitutionnelle afin de doter le pays d’une nouvelle constitution pour une nouvelle République centrafricaine », a souligné Héritier Doneng.

Il s'agit du deuxième événement politique organisé par la plateforme, après celui du mois dernier à Damara, qui a permis de structurer et de définir des stratégies pour la lutte politique de la plateforme.

Il convient de noter que les Centrafricains réclament depuis longtemps un référendum constitutionnel, car ils se rendent compte que la constitution de mars 2016 est obsolète et qu'il faut créer une nouvelle constitution qui réponde aux réalités de la République centrafricaine.