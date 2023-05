CAMEROUN :: Mouvement d'humeur des ex-employés du chantier naval de Douala devant le Premier ministre :: CAMEROON

Selon la déclaration de manifestation émise par leurs différents délégués, les ex-employés du Chantier naval et industriel du Cameroun ( CNIC), observeront un mouvement d'humeur à Yaoundé, les 06, 07 et 08 juin prochains. Ce sera, à en croire le document parvenu à notre rédaction, devant les services du Premier ministre, et ( possiblement) à l'esplanade du ministère des Finances.

Ces derniers protestent contre le non-respect par le gouvernement,. des accords signés pour le paiement total de leurs droits de licenciement. Selon leurs communicants, les ex-employés du CNIC crèvent de misère, meurent de maladies, incapables de se soigner et d'envoyer leurs enfants à l'école, alors que des engagements avaient été pris par le gouvernement, pour régulariser entièrement leurs droits.

Lisez plutôt l'intégralité de leur déclaration parvenue à notre rédaction.