Les millions de Orange Cameroun

Orange Money, le leader du paiement mobile au Cameroun, lance une grande campagne pour remercier ses millions de clients de tous les réseaux confondus à travers le territoire national. « Merci à vous tous », tel est le message qui accompagne cette prise de parole, dans un contexte de vie chère et de rareté du travail, dans lequel les Camerounais ont de plus en plus du mal à joindre les deux bouts au quotidien.

En effet, jusqu’au 30 juin 2023, tous les clients Orange Money, quel que soit leur réseau, pourront tenter de bénéficier de 1 million F CFA chaque jour, 10 000 FCFA en cash, en crédit d’appel et en data chaque heure.

Parce qu’un bon merci s’accompagne de preuves, en adressant ce « Merci » à l’ensemble de ses clients, Orange Money confirme par des preuves concrètes son attachement à sa fidèle clientèle ainsi récompensée de sa confiance inconditionnelle.

Pour faire partie des heureux bénéficiaires chaque jour, il suffit de faire un transfert ou un paiement d’au moins 1000 FCFA avec Orange Money via l’Application

Orange Money Afrique ou au #150#.

A titre de rappel, Orange Money est accessible à tous les autres réseaux en téléchargeant l’Application Orange Money Afrique et en créant son compte en quelques secondes.