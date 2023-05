CAMEROUN :: Deuxième hausse des prix des hydrocarbures annoncée, lutte contre les discours de haine intensifiée :: CAMEROON

La menace d’une hausse des prix des hydrocarbures plane sur les operateurs économiques autant que les partis politiques sont invités à lutter contre les discours de haines en cours dans les réseaux sociaux. Les journaux reviennent aussi sur la croisade contre le choléra.

C’est le quotidien EcoMatin qui ouvre le sujet des Produits pétroliers pour dire que « Le gouvernement réfléchit à une nouvelle hausse des prix du carburant ». Le dernier communiqué du FMI ayant sanctionné la mission de la 4ème revue annonçait déjà que les subventions des produits pétroliers allaient connaître une modification dans les jours à venir. ‘’ Une partie substantielle des subventions aux produits pétroliers pour 2022, qui n’a été validée qu’en 2023, sera intégrée à la loi de finances rectificative de 2023 ‘’, signalait le FMI. En clair, ce qui n’a pas été entièrement fait en 2022 et qui ne l’a été qu’en partie en 2023 concernant ce poste de dépense, le sera dans sa complétude dans la loi des finances rectificative de juin 2023. Pour accompagner cette mesure, l’agence de notation Fitch Rating annonce que le gouvernement va augmenter les transferts sociaux, les salaires et la subvention du gaz domestique. Une information partagée par le Drapeau « Une nouvelle hausse en vue ». Dans son dernier rapport sur le Cameroun publié le 26 mai 2023, l’agence de notation américaine Fitch Rating annonce une hausse des prix des carburants à la pompe courant 2024-2025.

L’Action, l’organe d’expression du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé s’intéresse à un problème de société, la Lutte contre les discours haineux pour s’interroger ce « Que peuvent les partis politiques ? ». Pour appuyer le gouvernement qui à coups de mesures administratives, réglementaires et légales monte en puissance dans la croisade contre ce fléau, les partis politiques sont interpellés en matière de formation et d’encadrement de leurs militants. En attendant, ils pourraient s’inspirer de l’exemple du Rdpc, qui prône en toutes circonstances l’unité, le rassemblement, la tolérance.

Dans l’arrondissement de Yaoundé 3, « Lucas Owona lance une croisade contre le choléra ». Pour Info Matin En dehors des multiples descentes sur le terrain qu’il effectue ces temps, notamment dans les marchés, pour sensibiliser et désinfecter les lieux, le très dynamique maire et non moins président de section Rdpc du Mfoundi 3 a également tenu, ce 30 mai, une importante réunion élargie aux chefs traditionnels, leaders d’associations, personnels de santé et autres relais communautaires, en présence du sous-préfet, Serge Hervé Biwélé Sal. Objectif, intensifier davantage la sensibilisation et la prévention.

Dans le domaine de la Sécurité civile « 32,8 milliards Fcfa pour équiper les sapeurs-pompiers ». La signature de convention des instruments financiers a été faite le 29 mai 2023 à Yaoundé par Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et Thierry Marchand, Ambassadeur de France au Cameroun. Axé sur trois piliers pour trois cadres d’influences, il est question d’acquérir des équipements au compte du corps national des sapeurs-pompiers soit 227 engins neufs d’incendie et de secours de toute nature destiné à apporter le secours aux populations. Ecrit Conjoncture Economique