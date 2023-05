CAMEROUN :: Startimes lance sa promo vacances : Décodeurs et installations gratuits :: CAMEROON

StarTimes, acteur majeur de la télévision numérique en Afrique avec plus de 13 millions d’abonnés au compteur, a lancé ce 29 Mai au Cameroun sa traditionnelle promotion des grandes vacances.

A cette occasion, une offre inédite est proposée aux téléspectateurs camerounais : le décodeur haute définition coûte 0 FCFA et l’installation est gratuite! Les nouveaux abonnés auront juste à souscrire au 1er mois d’abonnement (bouquet Max) s’élèvant à 10.500 Fcfa avec plus de 280 chaînes.

Pendant ces 3 mois de vacances, les téléspectateurs pourront se régaler devant de nombreux programmes, notamment la nouvelle série Le Triomphe de l’Amour qui débute ce 13 Juin. La série défend le pouvoir de l’amour envers et contre tout. Elle sera diffusée du lundi au vendredi à 21h sur la chaîne des télénovelas par excellence, Novela F+. Chaîne qui diffuse quotidiennement les séries à succès Sortilège, Naagin, Kasam.

Les passionnés de football pourront encourager les talents africains à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de la CAF et la Coupe des Confédérations de la CAF. Les enfants pourront se détendre devant plus de 12 chaînes dédiées. En plus, les téléspectateurs pourront suivre les enquêtes policières sur ID, découvrir les documentaires inédits de National Geographic, danser sur les nouveautés musicales de DBM, suivre l’actualité locale et internationale sur BBC, vibrer devant les meilleures séries africaines sur ST Afrik. Au total, plus de 280 chaînes diffusant des programmes riches, inédits et passionnants pour toute la famille. Toutes les personnes ayant déjà un abonnement StarTimes peuvent bénéficier d’une promotion sur les réabonnements : pour tout réabonnement à partir d’1mois, ils recevront le bouquet supérieur à leur bouquet.

Fidèle est à vision, cette grande promotion qui s’étend jusqu’au 31 juillet, vise à permettre à chaque famille camerounaise de pouvoir s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir.

