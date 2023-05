CAMEROUN :: mission d'entreprises: ville durable - développement urbain :: CAMEROON

À l’occasion de la 2e édition des Journées économiques internationales des Communes du Cameroun (JEICOM) organisées par l’association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC).une forte Délégation du Mouvement des entreprises de France international (Medef) séjourne depuis le 29 mai dans la capitale Camerounaise où elle est en mission de prospection. La délégation, composée de 11 sociétés françaises, de grandes entreprises et des PME-PMI, est conduite par Eric THOUVENEL Directeur développement international chez Razel Bec.

Le Cameroun s’est engagé dans un processus de décentralisation qui place au cœur de sa politique le développement local, dont les catalyseurs sont les collectivités territoriales et communes camerounaises, représentées par l’association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC).



Dans ce cadre, la délégation du Medef entend rencontrer les autorités publiques camerounaises pour mieux comprendre les projets prioritaires ainsi que les modalités retenues pour leur mise en œuvre et leur financement. Rencontrer les bailleurs de fonds actifs au Cameroun, et échanger avec eux au sujet de leurs projets dans le pays et enfin participer aux JEICOM 23. L’enjeu étant d’identifier les opportunités d’investissement et de partenariats dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture, de l’environnement et du numérique.



Ce mardi 30 mai, la délégation du Medef composée de 11 chefs d’entreprises françaises a rencontré Paul TASONG NJUKANG – Ministre délégué de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT).



Au cours de la rencontre, les membres du MEDEF se sont enquis de la gouvernance, de l’environnement des affaires et des objectifs économiques du Cameroun. Se disant rassuré par les réponses du ministre, le chef de la délégation a exprimé la volonté du secteur privé de l’Hexagone à continuer à travailler avec le Cameroun.



Deuxième étape de journée, le Ministère de l'Habitat et du Développement urbain où la délégation a rencontré la patronne des lieux, la ministre .Célestine Ketcha Courtes.



Celle-ci, s'est efforcé, a convaincu les chefs d'entreprises rassemblés par Medef International que notre pays était bel est bien le meilleur risque et que la France avait tout intérêt à demeurer le premier partenaire économique et commercial du pays



La journée s’est terminée au Ministère des Travaux publics. Les chefs d’entreprises françaises s’y sont rendu pour aborder comment prolonger le rôle des entreprises françaises dans le secteur des infrastructures routières. Le Ministre a présenté à ses hôtes l'ensemble des projets en cours et exécutés par des entreprises françaises et mis en avant des projets à venir, qui pourraient intéresser les entreprises françaises.



Ce rendez-vous international sera également l’occasion d’aborder les thématiques ayant trait au développement urbain : déchets, eau et assainissement, transports et énergies sont autant de secteurs sur lesquels l’expertise française est attendue et les partenariats souhaités.

Le MEDEF compte plus de 160 grosses entreprises et 50 PME qui pourvoient plus de 50 emplois.