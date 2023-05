FRANCE :: Genéral Valsero: Maurice Kamto? "C'est mon pote !" (vidéo)

Le général Valsera a reconnu au terme de la conférence donnée par Maurice Kamto que "Remettre la diaspora au cœur du développement du continent devrait être la priorité de tous les dirigeants africains."

Depuis Paris en France où il réside désormais, l'artiste engagé a surtout rappelé avec nostalgie proximité avec le principal opposant camerounais. "C'est mon pote ça faisait un moment. Je tenais à l'embrasser "

Valsera qui a été interrogé par la rédaction de Camer.be s'est dit heureux d'avoir rencontré personnellement Maurice Kamto après plusieurs années de séparation : "C'est toujours un plaisir de l'écouter. Tout le monde connait le rapport que j'ai avec lui. Je n'ai pas l'occasion de le voir tout le temps. Il était le plus proche possible de moi (ndlr, de par sa présence en France où réside Valsero), c'était pour le voir et pour lui faire la bise."

Son engagement polilitique le pousse à l'exil

Le général Valséro », 47 ans, de son nom Gaston Abé est un auteur-compositeur-interprète, parolier et rappeur camerounais originaire de la région du sud. Il est depuis 2018 un soutien de Maurice Kamto; candidat à l'élection présidentielle de 2018.

Le 26 janvier 2019, il participe a une manifestation publique organisée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de MAurice Kamto. Il est ensuite arrêté et mis en prison. IL est libéré le 5 octobre 2019 après un procès et des comparutions au tribunal militaire de Yaoundé.

Refugié en France, Valsero donne un concert à guichet fermé au Zénith de Paris devant 7 000 personnes le samedi 18 septembre 2021.

Valsero répond aux questions de Camer.be