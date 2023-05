CAMEROUN :: Enlevement-liberation de Me Fabien Kengne : faut il craindre une nouvelle saison ? :: CAMEROON

L’avocat au barreau du Cameroun et habitué des débats télévisés notamment à Equinoxe TV a été happé puis libéré quelque temps après.

L’action digne des films hollywoodiens se déroule à l’entrée de l’immeuble abritant la télévision Equinoxe. Au sortir du programme Equinoxe soir au cours duquel il était intervenant. Selon toute vraisemblance « L'enlèvement s'est produit devant Yves Abama et le syndicaliste qui ont également pris part à l'émission. On l'a cueilli avec une brutalité terrible. Ils étaient trois panelistes devant les locaux d’Équinoxe à la sortie de l'émission à savoir Yves Abama, le syndicaliste Zakary et Fabien Kengne. Subitement ils ont vu surgir deux éléments, face à la résistance de Me Fabien Kengne, ils l'ont brutalisé avec une violence inouïe et l'ont amené manu militari »

Il sera libéré quelques temps après. Il est impossible de dire exactement quelles sont les raisons de ce bref enlèvement de cet homme de la loi. Du reste, on peut spéculer sur ses interventions qui, sans doute dérangent l’establishment au pouvoir. Apres la convocation des journalistes et ce bref enlevement-liberation de Me Kengne, faut il craindre l’ouverture d’une saison des enlèvements ?