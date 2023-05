CAMEROUN :: La route tue, les hôpitaux grèvent, les opérateurs économiques se déchirent :: CAMEROON

Apres une nouvelle actualité d’une vingtaine de morts sur l’axe lourd Douala-Yaoundé, Le journal Le Confidentiel fait un état de la route, plutôt alarmant « Douala-Yaoundé : l’axe de la mort ». Plus de 09 ans après le lancement du chantier de construction de l’autoroute Douala-Yaoundé, les travaux sont toujours au point mort. Les usagers de cet axe accidentogène continuent de rouler sur une voie unique jonchée de nids de poule. Le chantier, engagé fin 2014 et prévu par tranches, portait sur la construction d’une autoroute 2X2 voies. Qu’est-ce qui fait problème ? Jusqu’à quand continuerons-nous à pleurer nos morts à cause du piteux état de la Nationale N°3 ?

Quelle alternative trouver aux Hécatombes sur nos routes ? Le journal Equation s’interroge « A quand l’autoroute Douala-Yaoundé ? ». Il y a lieu de se poser cette question au regard d’un nouveau drame qui s’est produit vendredi 26 mai 2023 sur la Nationale N°3, précisément non loin du péage de la ville d’Edéa dans le 2ème arrondissement. Bilan : plus de 15 morts et des blessés. Pourtant depuis 9 ans l’on attend toujours la livraison de l’Autoroute Douala-Yaoundé.

Dans les hôpitaux, c’est la grève. Le journal Le Drapeau parle de « Séraphin Magloire Fouda, le médiateur ». Le secrétaire général du Premier ministère va présider ce 30 mai, une réunion avec les syndicats et les sectorielles concernées par la grève actuelle dans certains hôpitaux publics.

Le domaine économique n’est pas en reste. Au sujet de la Fusion Gicam-Ecam « André Siaka rompt le silence ». Pour EcoMatin, Taiseux de notoriété publique, André Siaka à la parole rare. Surtout dans les médias. Mais, extraordinairement, au cours d’une rencontre fortuite, celui qui a été pendant 26 ans DG, puis ADG de ce qui était alors la Société anonyme des Brasseries du Cameroun (Sabc) a spontanément accepté de s’exprimer sur l’actualité brûlante au sein du Gicam, dont il a présidé aux destinés entre 1993 et 2008 (15 ans).

Accusé de tirer dans l’ombre les ficelles pour positionner un fidèle à la tête de la première organisation patronale du pays, il donne pour la première fois et ouvertement son avis sur la fusion entre le Gicam et Ecam. A la suite et justement, un membre du comité des sages s’insurge « Trêve de manipulation ! ». Le quotidien Mutations paraissant à Yaoundé indique que Dans une mise au point, Henri Fosso, membre du Comité des sages du Groupement interpatronal du Cameroun, affirme qu’il faut laisser les organes élus décider de l’avenir du patronat.

Sur le marché financier, l’Emprunt obligataire 2023 « Le Cameroun réduit l’enveloppe à 150 milliards Fcfa ». EcoMatin revient Au cours d’une séance de travail organisée le 25 mai 2023 à Yaoundé, le ministre des Finances et le consortium d’arrangeurs retenu pour le 7ème appel public à l’épargne du Cameroun ont finalement arrêté les conditions de l’opération, dont l’enveloppe initiale a été réduite de 50 milliards Fcfa, soit 25%. Seul le montant de la prise ferme divise encore les parties.

Cependant que dans Programme économique et financier, « Le diktat du FMI au Cameroun ». Après avoir contraint le gouvernement à faire sauter, en février, le verrou sur les prix des produits pétroliers à la pompe, bloqués depuis la dernière revalorisation intervenue en juillet 2014, avec toutes les conséquences funestes sur la vie des populations, le Fonds monétaire international exige désormais le dépôt d’une loi des Finances rectificatives au Parlement, lors de la session de juin, adossée à la création d’un espace budgétaire dédié aux investissements productifs et au financement des dépenses sociales.