CAMEROUN :: Douala :: Un avocat, membre du MRC enlevé par la Semil au sortir d'une émission télé

Me Fabien KENGNE, avocat au barreau du Cameroun, a été enlevé à 21 heures ( locales), ce lundi 29 mai 2023, au pied de l'immeuble Équinoxe TV à Douala.

L'avocat retournait chez lui, après l'émission " Équinoxe Soir " sur Équinoxe télévision, un média à capitaux privés, lorsqu'il a été cueilli par une escouade de militaires de l'antenne Littoral de la Sécurité militaire ( SEMIL). Le kidnapping s'est déroulé en présence de ses copanelistes dont Yves ABAMA du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), ainsi que du syndicaliste ZAKARY. L'avocat a d'abord opposé une résistance aux agents SEMIL arrivés à bord de deux véhicules ( Toyota Yaris et RAV4) et de deux motos, avant de se voir brutaliser et amené de force. Moins de dix minutes plus tard, les ravisseurs de l'avocat, membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ( MRC), l'ont ramené au lieu du rapt.

Pour le moment, les raisons de cette interpellation d'un autre genre, ne sont pas encore connues. Camer.be a essayé, sans succès, d'avoir Me Fabien KENGNE. au téléphone, pour en savoir un peu plus. Et selon nos sources, l'avocat est retourné chez lui, et envisagerait une action judiciaire contre la SEMIL.