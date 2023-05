MONDE ENTIER :: VPN et confidentialité : comment protéger vos données personnelles ? :: WORLD

L’exploitation des données personnelles sur internet demeure une question épineuse. Il est clair que les multinationales évoluant dans le numérique et l’informatique se servent de ces informations pour peaufiner leur stratégie marketing. Toutefois, cela se fait sans le consentement des internautes. Voilà pourquoi la protection des données personnelles devient un impératif. Comment donc y parvenir ? La suite de ce guide en dit davantage.

Installez un VPN performant

Pour protéger vos données personnelles, il existe de nombreuses solutions qui s’offrent à vous. Lorsque vous consultez la liste proposée sur les sites qui en présentent, vous avez l’assurance d’obtenir la meilleure formule qui convient à vos besoins. Pour le moment, retenez que l’installation d’un VPN de qualité semble l’une des meilleures techniques pour protéger vos données sur le web.

En réalité, un VPN a la possibilité de :

vous fournir une connexion sécurisée ;

vous garantir l’anonymat en dissimulant votre adresse IP et votre situation géographique ;

chiffrer vos données personnelles en les rendant inaccessibles aux tierces personnes ;

de vous faire contourner les restrictions imposées par le FAI ;

d’empêcher le partage de vos informations personnelles par le FAI.

Comme vous le remarquez, la liste est longue. Pour bénéficier effectivement de tous ces avantages, le mieux est d’investir dans un VPN payant. C’est aussi le gage d’une connexion rapide pour une navigation optimale.

Prenez vos précautions sur un Wi-Fi gratuit

Se connecter sur un Wi-Fi gratuit n’est pas sans conséquence sur votre support et vos données personnelles. Il s’agit en réalité de réseaux publics qui ne nécessitent guère un mot de passe. Ils n’offrent donc aucune sécurité rassurante. Vos informations personnelles, vos activités en ligne et votre mot de passe peuvent être consultés par tous ceux qui ont accès à ce réseau.

De ce fait, si vous avez l’habitude de naviguer sur un Wi-Fi gratuit, prenez au maximum les précautions suffisantes. Pour l’heure, la meilleure méthode pour y parvenir est l’utilisation d’un VPN performant. Grâce à votre outil de qualité premium, vous avez l’assurance de conserver en toute confidentialité vos données.

Effacez vos données sur le navigateur

À défaut d’un VPN, vous avez la possibilité de protéger vos données en ayant recours à d’autres solutions. La première consiste à effacer votre historique sur le navigateur. Si vous utilisez Chrome par exemple, voici ce qu’il y a lieu de faire.

Allez sur le menu de votre navigateur.

Cliquez sur « Plus d’outils ».

Choisissez « Effacez les données de navigation ».

À l’écran, une page s’affiche et vous soumet trois options : historique de navigation, Cookies et autres données des sites, Images et fichiers en cache. Il suffit de cocher celles qui vous conviennent.

Cliquez enfin sur « Effacer les données ».

Cette dernière opération efface toutes les données issues de votre navigation.

Pensez aux mots de passe efficaces

Pour protéger vos données et les garder en toute confidentialité sur le web, vous pouvez recourir aux mots de passe. Toutefois, il est recommandé de penser à des mots de passe efficaces et difficilement décodables. Cela passe par la longueur et la complexité des caractères utilisés. S’il en est ainsi, sachez que vous avez l’obligation de le mémoriser.

Cependant, il est possible que ces solutions prouvent leurs limites dans la protection de vos données personnelles. C’est pour cette raison que la meilleure manière reste le recours aux VPN de qualité.