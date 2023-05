CAMEROUN :: 1XBET dévoile son nouvel ambassadeur en la personne de Samuel Eto'o fils. :: CAMEROON

C'est à Yaoundé dans un grand hôtel de la cité capitale Yaoundé au Cameroun que Le Directeur Général de 1XBET Cameroun, Steven Rodrigue NBIENOU KOUADJO, a dévoilé dans un suspense dépassant les 37 degré dans la salle pleine de plusieurs représentants de diverses entreprises et hommes de médias.

Une conférence de presse, dîner et un spectacle aux couleurs de 1XBET vert et blanc. Au regard de la grandeur de 1Xbet qui sait faire les choses en grand, c'était prévisible que le nouveau partenariat de cette entreprise de paris portif avait choisi pour son futur une personnalité qui brille comme 1xbet.

Par la voix de son directeur marketing, l'annonce a été faite avec beaucoup de joie. Dans les deux prochaines années, Samuel Eto'o fils, qui a remporté tous les titres dans le domaine du football sauf le ballon d'or européen qui lui a été refusé par méchanceté est le nouvel ambassadeur de 1xbet. Il soutiendra la visibilité, le développement de cette entreprise.

Connue dans les œuvres caritatives, l'emploi des jeunes, son activité réside sur le pari sportif qui fait certainement beaucoup d'heureux gagnants.

À travers une icône interplanétaire en la personne de Samuel Eto'o fils, Président en exercice de la Fédération Camerounaise de football, une star adulé par des milliers de camerounais, 1xbet a beaucoup plus d'arguments pour convaincre ses parieurs et attirer un peu plus de monde pour atteindre ses objectifs.

Comptant sur l'image de l'enfant du peuple Samuel Eto'o, l'on peut conclure que 1xbet est une société donc l'activité est le paris sportif en ligne se lance dans un nouveau partenaire dont l'avenir est prometteur. À travers Google play store, l'application de 1xbet en plus avec des points de vente partout dans les grandes villes du Cameroun.