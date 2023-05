CAMEROUN :: Assemblée nationale: Plusieurs responsables du secrétariat général convoqués au SED pour escroquerie :: CAMEROON

Six responsables du secrétariat général de l'Assemblée nationale du Cameroun sont attendus ce mercredi 31 mai 2023, au service central des Recherches judiciaires, au secrétariat d'État à la gendarmerie (SED), " pour escroquerie".

Les convocations y relatives ont été signifiées depuis le 25 mai, par le patron du susdit service, le lieutenant-colonel Dieudonné BIALO. Selon nos informations, les suspects auraient extorqué d'importantes sommes d'argent à un prestataire de service. La victime qui se confie à des proches, ajoute lui-même au motif d'escroquerie, celui d'"abus de confiance".

Voici les six responsables du secrétariat général de l'Assemblée nationale attendus à la gendarmerie mercredi prochain, à neuf heures et onze heures pour les uns et les autres :

1) Madame DJADAÏ YACOUBA née Thamar ;

2) HOCHE MOZOGO;

3) BELINGA Basile ;

4) ABDOULAYE DAOUDA;

5) ABA MAÏNA ABA MACA;

6) NGANSOP Gilles Valéry