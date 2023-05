CAMEROUN :: Douala: Des conteneurs de poissons mettent en conflit Congelcam à la Régie du Terminal à Conteneurs :: CAMEROON

Il s’agit d’un profond désaccord entre Congelcam qui refuse d’enlever des conteneurs de poisson depuis début 2023 et la Régie du terminal à conteneurs. Des mesures fortes pourraient être envisagées pour obliger l’homme d’affaires Sylvestre Ngouchinghe à évacuer tout son stock de marchandise.



La Régie du terminal à conteneurs (RTC) est très en colère depuis février 2023. Une irritation qui se manifeste par des mises en demeures, en attendant des actions plus contraignantes. Dans une missive du 24 mai 2023 adressée aux importateurs de poisson et qui a été rendue publique, le top management de la RTC ne passe pas par quatre chemins pour inviter à l’enlèvement des conteneurs qui occupent l’espace portuaire.

« Messieurs les directeurs généraux, par mes mises en demeures respectives des 20 février et 14 avril 2023, je vous demandais de procéder à l’enlèvement immédiat de vos conteneurs frigorifiques entreposés au Terminal. A ce jour, force est de constater que la situation perdure et pourrait engendrer des conséquences de santé publique. En rappelant que les conteneurs stockés dans le port au-delà des délais réglementaires y demeurent aux risques et périls du propriétaire, je vous demande une fois de plus de procéder sans délais aux enlèvements de vos marchandises dont la liste et les détails de séjour sont joints à la présente », fait savoir Lin Onana Ndoh, directeur général délégué de la RTC Par « conséquences de santé publique », l’on y voit la possibilité de vouloir vendre au public du poisson avarié. D’où l’interpellation des équipes sanitaires. Une situation dont les causes sont évoquées. « Les chambres froides pleines, les ventes ne suivent pas, on ne sait quand cette situation va se dénouer car il y a des conteneurs de plus de 90 jours au port dans un état sanitaire grave Le terminal empeste déjà. C’est le lieu d’interpeller ici les autorités phytosanitaires et les organisations de protection des consommateurs car la qualité du poisson en question est fortement entamée », confie-t-on.

Malgré les mises en demeure reçues depuis février 2023, Congelcam ne bouge pas. Il faut noter qu’il a environ de 665 conteneurs au terminal a conteneurs avec près de 150 branchés sur les parcs privés. Des voix indiquent que le ministère des Pêches et industries animales, le ministère du Commerce devrait revoir cette situation de monopole et limiter les quantités du seul opérateur pour permettre aux autres opérateurs de la filière de se déployer.

Rendu chez Congelcam vendredi le 26 mai, il nous a été dit que le chargé de communication est allé prendre part à un mariage et que c’est le seul à pouvoir s’exprimer au nom de l’entreprise.