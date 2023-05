CAMEROUN :: Transport routier : Finexs Voyages célèbre 20 ans d'excellence avec une superbe voiture à gagner :: CAMEROON

La cérémonie de lancement des activités ressortissant à la célébration des 20 ans d'existence de FINEXS VOYAGES, a eu lieu le 22 mai 2023 à Douala, dans la capitale économique du Cameroun.

Une ambiance électrique à son agence d'Akwa, où chic et glamour ont rivalisé d'adresse, sous le présidium de Madame Béatrice ETOUNDI l'Administrateur Directeur Général ( ADG) de FINEXS VOYAGES . La patronne de l'une des toutes meilleures sociétés de transport routier au Cameroun, a rendu un vibrant hommage au fondateur de FINEXS VOYAGES , le très regretté Edmond Pierre Félix ETOUNDI. De nombreux convives ont été impressionnés par la décence et la sécurité de l'agence FINEXS VOYAGES d'Akwa, comme c'est d'ailleurs le cas pour celle de Mvan à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Les activités marquant le 20 Anniversaire de FINEXS VOYAGES, s'achèvent le 12 août 2023, et sont agrémentées par une Tombola portée par une belle voiture de luxe mise en jeu. Toute personne ayant payé pour un service FINEXS VOYAGES ( Ticket voyage, service courrier et expédition), peut prendre part à cette Tombola, après s'être fait enrôler au data center de l'une des agences FINEXS VOYAGES ( Douala et Yaoundé), le jour même de l'achat du service, et le lendemain, pour ceux des clients acquis un service après 18 heures. De nombreux partenaires de la société de transport étaient de la cérémonie d'Akwa. Avec ses bus classiques et VIP, FINEXS VOYAGES offre une sécurité et un confort défiant toute concurrence. Bien plus, afin de garantir la sécurité de ses clients, FINEXS VOYAGES a accordé des agréments spéciaux à certains conducteurs de taxis et moto- taxis, connus pour leur probité, rigoureusement identifiés, et munis de badges d'accès. Des latrines gratuites, hygiéniques et entretenues à la minute, comme dans un hôtel de luxe.

<<C'est un anniversaire qui se célèbre car il représente un âge charnière dans toute existence, davantage dans la durée et la progression d'une entreprise dans un environnement aussi complexe que celui du transport interurbain des personnes. 20 ans c'est l'âge de la brillance, de la flamboyance, de l'optimisme dans l'espérance eu égard au chemin parcouru, aux difficultés surmontées, aux réalisations effectuées, aux moments heureux partagés grâce notamment à la confiance que vous avez placée en nous ", a déclaré Madame Béatrice ETOUNDI l'ADG de FINEX VOYAGES>>.

Et de poursuivre : <<Nous tenons ici à témoigner notre profonde reconnaissance d'avoir été à nos côtés depuis qu'Edmond Pierre Félix ETOUNDI, notre illustre devancier à qui nous rendons un vibrant hommage, décida de quitter "le clando" pour faire le Transport interurbain des personnes de manière professionnelle sous le signe de FINEXS VOYAGES>>.

Et Madame Béatrice ETOUNDI de conclure qu' <<une nouvelle aventure nous appelle, la réussite nous unit. Ensemble mettons le cap sur l'excellence à travers des conditions idéales de travail et d'épanouissement de nos collaborateurs, des contrats gagnant- gagnants avec nos partenaires et l'optimisation de la qualité des services à notre aimable clientèle >>.

Voici le reste du programme des activités liées à la célébration de la 20 ème bougie de FINEXS VOYAGES :

Mardi 06 juin 2023, Agence FINEXS VOYAGES de Yaoundé

Journées portes ouvertes,

Messe d'action de grâces,

Documentaire sur Edmond Pierre Félix ETOUNDI,

Consultation générale et ophtalmologique ,

Mercredi 07 juin 2023:

Film documentaire sur FINEXS VOYAGES,

Patron de service

Samedi 24 juin 2023 à Douala :

Rencontres de football : FINEXS vs CTR, CCA et autres, au Stade annexe de Japoma, à 10 heures

Mardi 11 juillet 2023:

Journée caritative :

Dons en médicaments et/ou denrées alimentaires dans deux hôpitaux ( hôpital catholique de Pouma et hôpital régional d'Edea ) situés sur la Nationale N°3 Yaoundé - Douala

Mardi 25 juillet 2023 , Yaoundé ( salle de conférence à dévoiler) :

Table Ronde :

Thème : FINEXS VOYAGES : Rétrospective et perspectives dans un environnement en mutations

Samedi 12 août 2023, Agence FINEXS VOYAGES Douala

Plaisance : après-midi récréatif et clôture de la célébration

Distinctions aux employés ;

Diplômes aux partenaires ;

Remise de la voiture.