CAMEROUN :: Renc’Art acte 3 : l'écologie en toile de fond :: CAMEROON

Du 2 au 3 juin 2023, Renc’Art vous invite à sa troisième édition. Organisé autour du thème : « Les enjeux écologiques ou l’art du futur », cette rencontre artistique élaboré et mis sur pied par TALLART GROUP couvrira deux sites. En effet, une partie des activités se tiendra à l’Orphelinat CAJEN ( après le lycée e Japoma ). Par ailleurs, un public plus large est attendu à l’Institut Français du Cameroun antenne de Douala. Ainsi, le promoteur de cette initiative, Etienne Talla, s’est entouré des plusieurs personnalités et artistes de renom pour célébrer l’art de la plus belle des manières.

Programme de la première journée

Par rapport aux données des deux précédentes éditions de Renc’Art, près de 50 personnes participeront à chacun des ateliers programmés à l’Orphelinat CAJEN. Entre 12 et 18 heures, elles pourront s’amuser et apprendre pendant les ateliers portant sur le combat contre les discours de haine, l’éducation aux médias sociaux et les secrets d’une alimentation saine.

De plus, pendant cette tranche horaire, elles pourront interagir avec des orphelins et des handicapés au cours d’un atelier de dessin et de peinture à partir des matériaux non biodégradables recyclés, dispensé par l'artiste NEW. Cette journée s’achèvera après une prestation humoristique proposée par Carles Antonio et une remise de Don à CAJEN. Parmi les différents intervenants qui seront présents, on peut retenir Olivier Charly et Frank William qui sont des représentants de Defyhatenow.

Activités de la deuxième journée

Le 3 mai 2023, Renc’Art s’installera à la salle jeunesse de l’Institut Français du Cameroun à Douala. La styliste Julie Bikim y animera un atelier d’initiation à la récupération et à la customisation. Ensuite, le public passera dans la salle d’exposition pour découvrir des travaux artistiques authentiques. Il aura à sa disposition un guide afin de mieux cerner la portée des œuvres exposées.

Une fois dans l’espace de spectacle, des échanges modérés par Merveiline Tapi seront ouverts. Ils seront portés par le journaliste Mathias Mouende, par un représentant de la Mairie de Douala en charge de l’écologie et par Alioum Moussa. Cependant, ils seront entre coupés par des prestations artistiques. On retrouvera donc à ce niveau Grace Bedel, Flora Coula, Rodriguez Tankoua et Tally Mbock.