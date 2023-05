CAMEROUN :: Restez rentable avec l'hyper bonus garanti 1xBet :: CAMEROON

Les accumulateurs gagnants deviennent encore plus rentables avec une promotion 1xBet illimitée ! L'hyper bonus est un gain supplémentaire pour chaque pari accumulateur réussi. Le nom lui-même suggère que les joueurs peuvent obtenir un énorme bonus allant jusqu'à 1000%. Pariez sur les sports avec plus de profit en suivant quelques conditions simples.

Conditions générales

Pour bénéficier du bonus, vous devez être client de 1xBet. Après l'inscription ou l'autorisation, vous devez indiquer vos nom et prénom, votre pays de résidence, votre numéro de téléphone vérifié et votre e-mail. Ensuite, dans votre compte personnel, vous devez accepter de participer aux promotions - pour ce faire, allez dans la section "Paramètres du compte" et sélectionnez l'option "Participation aux promotions bonus". Après avoir vérifié toutes les informations, cliquez sur le bouton "Participer" sur la page de la promotion.



Comment obtenir un Hyper bonus ?

Vous devez placer des paris accumulateurs sur 4 événements avec des cotes minimales de 1,2 et obtenir des récompenses sous forme d'intérêts. Le gain minimum pour l'accumulateur est de 609 XAF . Plus il y a d'événements dans l'accumulateur, plus le prix est élevé. Par exemple, avec 4 événements, le bonus sera de 5%, avec 10 événements - jusqu'à 40%, et avec 50 résultats correctement devinés, vous obtiendrez un bonus maximum de 1000%. Créez un compte maintenant et commencez votre aventure gagnante avec les cotes folles de 1xBet !

https://cm1xbet.mobi/fr/bonus/rules/hyper-bonus-af