CAMEROUN :: GICAM-ECAM; LE CONSEIL DES SAGES DIT STOP :: CAMEROON

Le Comité des Sages du GICAM s’est réuni Le 25 mai 2023 à 10h30, au siège du GICAM sur convocation du 9 mai de son Président Richard Howe.



Membres : Behle, O ; Fosso, H ; Howe, R ; Siaka, A.

Representés : Francois, A , Mbayen, R

Absents mais consultés : Fokam, P ; Yinda, L.

Introduction.



Le Président a souhaité la bienvenue aux membres avant de déclarer que le Comité peut valablement délibérer en respect de l’article 17 des statuts. Cette déclaration est validée par le Comité.



Ordre du Jour.



(i) le Traité de Fusion signé en date du 5 avril 2023 entre le GICAM et E-cam

(ii) la demande du Président du GICAM de recevoir des orientations stratégiques et conseils sur ledit Traité.



Conclusions.



Après débat et analyse, le Comité a adopté à l’unanimité les avis qui suivent et a chargé le Président du Comité de les faire parvenir le plus tôt possible au Président du Gicam pour communication aux membres du Conseil d’administration et à l’AGO prévue le 3 juin.



1. Le Comité, ayant constaté des erreurs de forme et de fond dans le Traité de Fusion signé avec Ecam le 5 avril ( entre autres : informations incomplètes, saisines tardives du Comité des Sages ), demande au Président de Gicam de surseoir immédiatement toute activité sur le Traite de Fusion jusqu’à l’éxecution à la satisfaction du Comite des Sages d’un « due diligence » par un cabinet compétent pour réassurer les membres du Gicam sur le bien fondé du dossier.



2. Par contre, le Comité conseille le Président du Gicam que pour atteindre son objectif, déclaré louable et entièrement soutenu par le Comité des Sages c’est à dire d’unifier la voix des membres de Ecam avec celle des membres du Gicam, tout en rehaussant la réputation et pérenisant le nom du Gicam, d’inviter le E-Cam de s’abonner au Gicam et de leur proposer un siège institutionnel au Conseil d’Administration.

Ces deux avis sont adoptés à l’unanimité par le Comité comme étant à la lettre et dans lesprit de l’ Article 17 des statuts du Gicam.







Richard Howe

Président du Conseil des Sages​​​​​ Ampl : Président du Gicam