FRANCE :: JL MUSIC Présente "LE BALAFON DE STRASBOURG"

Le 10 juin 2023 prochain, la ville de Strasbourg en France organise un événement exceptionnel autour de nos musiques traditionnelles à savoir le MENDZANG.

Une initiative de Lina SHOW, artiste et promoteur culturel, qui regroupe des noms d'artistes connus comme K-TINO; Lina Drum's; Ngoan Be Tara et la talentueuse Kristhia Lauve.

Le but étant de promouvoir les musiques traditionnelles africaines qui seront à sa 3ème édition le 10 juin 2023.

Lina Show promoteur de l'événement souhaite faire de ce rendez vous un grand moment de musique traditionnelle dans le Grand Est pour tous ceux et celles qui font autour du MENDZANG.

Contact et réservation: à partir de 20h00 au 7 Rue de la poste; 67400 Strasbourg

Tel: 07 58 96 23 65