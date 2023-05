AFRIQUE :: LE PREMIER PRODUCTEUR AFRICAIN DE PETROLE INAUGURE SA PLUS GRANDE RAFFINERIE

LE PREMIER PRODUCTEUR AFRICAIN DE PETROLE SELON LES DONNEES DE L’OPEP A INAUGURE SA PLUS GRANDE RAFFINERIE LUNDI DERNIER.

Construit sur 2635 hectares, à Ibeju Lekki par Lagos, cette raffinerie peut traiter jusqu’à 650 000 barils de pétrole par jours, soit trois fois la production pétrolière d’un pays comme le Ghana, neuvième producteur de pétrole d'Afrique.

"Tout dans cette usine en termes de taille est le premier. C'est la plus grande raffinerie à train unique au monde. Il n'y a pas une seule colonne capable de traiter 650 000 barils par jour ailleurs" - Sanjay Gupta, PDG.

Cette raffinerie transforme à 100% le brut du Nigeria, en dérivées, gasoil, essence, aux normes EURO V, une des plus élevées .900 ingénieurs dans les opérations pétrolière et plus de 1000 main tenanciers ont été formes parle groupe à travers le monde.

Il y a un an, Dangote inaugurait la plus grande usine d’engrais en Afrique .L’usine d’engrais urée Dangote. Avec une capacité de production de 3 millions de tonnes métrique par an et un investissement estimé à 2,5 milliards de dollars, la nouvelle infrastructure contribuera à réduire la dépendance agricole du Nigéria mais aussi de l’Afrique, et contribuera à l’emploi des jeunes.

Avec le chinois Sinotruck, Dangote assemble désormais au Nigeria les camions utilises dans ses usines de transformations.