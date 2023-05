CAMEROUN :: La nouvelle application mobile d'AXA Assurance OpenInsur est lancée. :: CAMEROON

Le nouveau service OpenInsur de l’application mobile de l'Assureur AXA a été lancée ce jour. Pour être toujours plus proche de sa clientèle, AXA a développé un service digital performant qui permet le déploiement des commerciaux mobiles partout dans les rues de Douala et Yaoundé. Grâce à OpenInsur, l’assureur va désormais jusqu’au client et la voiture est assurée en toute simplicité. Plus de déplacement en agence, emploi du temps surchargé, horaires décalés, besoin urgent de protection Auto. Dans certains cas, une visite en agence AXA s’avère difficile à programmer. AXA répond désormais à ces problématiques. Sur simple appel, un commercial mobile rejoint le client.

Doté de l’application, il élabore rapidement avec lui un nouveau contrat Auto pour protéger le véhicule. Grâce à cela, l'assurance auto, c’est à l’heure et dans le lieu du choix du client, y compris la remise en mains propres de l'attestation papier. Ainsi plus de déplacement, ni à réorganiser le planning. C’est rapide, simple et accessible . Un service numérique performant et sécurisé. L’application OpenInsur permet au commercial mobile AXA d’accomplir toutes les démarches nécessaires pour la souscription.

Pour les étapes suivantes, le scan de la carte grise, scan de la pièce d’identité si besoin, choix des options adaptées dans le cadre du contrat, Signature électronique, Paiement mobile au choix.

Intuitif et performant, OpenInsur est un outil numérique complet auquel le commercial AXA a été parfaitement formé. Aucune perte de temps. L’accompagnement expert, même en mobilité. OpenInsur rend possible la souscription en mobilité, sans priver des conseils d’un spécialiste. L'agent AXA est en effet au côté des assurés pour mener le processus de souscription avec le client, informer sur les diverses options proposées et guider vers la solution la plus adaptée à l'usage automobile.

Le niveau d’accompagnement demeure donc aussi satisfaisant qu’en agence physique. Ce qui apporte sérénité et le véhicule est protégé de façon optimale.

Sur simple appel, le client sollicite un commercial mobile, choisit l’heure et le lieu de votre RDV, le commercial de AXA se déplace, équipé du service OpenInsur, le conseiller élabore un nouveau contrat via l’appli, le véhicule est assuré, l'assurance auto en ligne à travers le smartphone des commerciaux mobiles. L'assurance auto qui vient à vers l'assuré Openinsur, rapide, simple et accessible.