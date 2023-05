CAMEROUN :: Journée mondiale de l’Afrique : Le groupe UBA se positionne comme leader dans le développement des é :: CAMEROON

La banque panafricaine United Bank for Africa (UBA) a frappé un grand coup à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai 2023. Lors d’un webinaire la banque innovante en Afrique, la directrice générale d’UBA Afrique, Abiola Bawuah, est revenue sur le soutien apporté par le groupe à plusieurs gouvernements du continent, que ce soit dans les projets d’énergie et d’infrastructures, pour une transformation structurelle des économies. Alors que la plupart des économies africaines reposent sur l’agriculture à hauteur de 60%, UBA pense qu’il faut changer de paradigme en donnant une valeur ajoutée aux produits agricoles, à travers leur transformation.

Dans le contexte actuel où le commerce intra-africain représente à, peine 16%, Mme Bawuah a insisté sur les opportunités qu’offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Non sans relever les différentes plateformes numériques et les technologies de paiement électroniques développées par UBA pour faciliter les transactions commerciales. « Le client qui se trouve au Burkina Faso n’a pas besoin de convertir sa monnaie pour commercer avec son partenaire au Ghana. Le système de trésorerie résout cette question pour que les aspects liés à la monnaie ne soient pas une contrainte », a-t-elle déclaré.

Les dirigeants de la banque UBA travaillent pour l'émergence de l'Afrique

Dans la même logique, Amie Sow Ndiaye, directrice régionale de UBA pour la zone CEMAC, précisait d’ailleurs lors d’un after work organisé le 24 mai dernier à Yaoundé (Cameroun), que UBA est installé dans 20 pays en Afrique à partir desquels il offre des services à tous ses clients. « L’importance de ce réseau c’est qu’on permette à nos clients de faire des transactions intra-régionales à l’intérieur de l’Afrique et à l’international. On permet aussi à toutes les institutions bancaires qui veulent apporter de l’argent en Afrique, on leur permet d’avoir une plateforme pour recevoir ces fonds et les meilleurs services qui vont avec », soutient Mme Sow.

L’autre volet sur lequel le groupe UBA se positionne ces dernières années, c’est l’accompagnement du secteur privé. Une part belle est accordée aux PME/PMI/TPE qui constituent 60% du secteur privé selon Mme Bawuah. La banque, indique-t-elle, se met à leurs côtés pour accompagner leur prospérité en termes de facilités, notamment des prêts à taux d’intérêt réduits et préférentiels. Les jeunes ne sont pas en reste. Un point d’honneur est mis sur le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs pour qu’ils puissent asseoir un business, le mentoring et l’octroi de petits financements, dans le cadre du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu (TEF). Au Cameroun par exemple, plus de 600 entrepreneurs ont été financés à travers le programme, avec entre 1500-5000 dollars mis à leur disposition.

Il faut par ailleurs relever les innovations développées par UBA pour satisfaire la clientèle opérant l’humanitaire. L’illustration parfaite est un récent accord sur le long terme (LTA) signé avec le système des Nations unies au Cameroun, à travers lequel la banque va payer les bénéficiaires des programmes humanitaires, en l’occurrence les ONG internationales qui interviennent dans des zones très reculées pour apporter de l’aide aux populations. En Afrique, UBA revendique plus de 1000 agences et 25 000 employés.

Les employés de UBA mettent le continent en valeur

Pour commémorer la Journée mondiale de l’Afrique, la directrice régionale Mme Sow a fait le déplacement du Cameroun, pour prendre part à un after work. Elle également a visité les agences et quelques clients. Le staff s’est habillé en tenue africaine, de même que les agences ont été décorées aux couleurs du continent. Les mets proposés et les danses effectuées étaient d’origine africaine.