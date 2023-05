BELGIQUE :: Khenago Tazo: E-visa ? "un saut qualitatif pour le Cameroun" :: BELGIUM

L’accès et le séjour au Cameroun nécessitent l’obtention d’un visa ; ce document officiel qu'un étranger doit présenter lors de son entrée sur le territoire de notre pays.



Concrètement, en Belgique, l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles délivre les visas de transit, les visas touristiques pour plusieurs entrées et sorties valable 6 mois, voire plus.



Depuis le 1er mai dernier, la procédure d’obtention du visa pour le Cameroun a changé. Exit la version papier. Le Cameroun a basculé vers le E-visa. Tout se passe désormais en ligne à travers le portail des prestations consulaires ; une plate-forme digitale instaurée par le ministère des affaires étrangères.



Annoncé en grande pompe par les autorités camerounaises au début de l’année 2023, le portail www.evisacam.cm est donc opérationnel depuis un mois. Les informations sont disponibles en français et en anglais.

Après un mois de mis en service, tout n’est pas rose, comme dans toute initiative, des difficultés de démarrage sont apparues. Quelques couacs ont ainsi été signalés par les usagers notamment à l’étape de paiement.

Pour en savoir un peu plus sur ce tout nouveau service consulaire et dans le but d’éclairer les usagers, la rédaction de Camer.be a rencontré une personne de référence.



Olivier Khenago Tazo nous explique méthodiquement les étapes à suivre du pré-enrôlement en ligne depuis votre salon, jusqu’à l’impression du Visa ici à l’avenue Brugmann.

KENHAGO TAZO Olivier : « La version papier du visa d'entrée au Cameroun est résolument révolue »