FRANCE :: Urgent: Maurice Kamto est arrivé à Paris, voici comment le rencontrer

Le professeur Maurice Kamto séjourne en France depuis ce vendredi 26 mai. Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) et principal opposant à Paul Biya est arrivé à Paris, dans le cadre de ses activités universitaires.

L'ancien ministre délégué auprès du garde des sceaux donne une conférence sur le thème "Le temps des diasporas ? Les nouveaux rapports des diasporas avec l'Afrique". C'est ce samedi dès 13 heures 27 mai 2023 au Forum des images à Paris. La conférence réunit de nombreux intervenants qui abordent les différents aspects liés aux relations entre les diasporas et l'Afrique. C'est une occasion unique d'explorer les nouvelles dynamiques et les opportunités de coopération entre les diasporas et le continent africain.

Les débats seront enrichis par la participation active du public, qui aura la possibilité d'interagir avec nos intervenants et de poser des questions.

Mais son programme sera également consacré à de discrètes réunions avec des responsables de son parti dans la capitale française. La rédaction de camer.be se mobilise pour informer ses lecteurs sur le séjour du du professeur Maurice Kamto.

Adresse du jour : Westfield Forum des Halles au 2 rue du cinéma, 75001 Paris

Accès :

Métro Les Halles

Métro Châtelet

RER Châtelet-Les Halles

Bus Coquillières Les Halles

Important : En application du plan Vigipirate, le Forum des images ne peut pas accueillir le public avec des objets encombrants (gros sacs, valises, vélos, trottinette, etc).