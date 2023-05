58 ème session du Conseil d'Administration du CAFRAD au Maroc: Le Cameroun apporte ses orientations. :: CAMEROON

Le Cameroun était bel et bien représenté à Rabat au Maroc depuis lundi 22 mai 2023 à la 58ème session du Conseil d'Administration du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD).

Conduite par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sous très accord du Président de la République du Cameroun Son Excellence Paul BIYA, la Délégation camerounaise était sous le couvert du Ministre Joseph LE accompagné de quelques hauts cadres du Minfopra à l'instar du Directeur de Développement des Ressources Humaines de l'État M SANKAME ZOUBEROU.

À l'entame des travaux présidés par le Dr Ghita Mezzour, Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration au sein du Gouvernement Marocain, Présidente du Conseil d'Administration du CAFRAD, le Directeur Général, le Pr Stéphane MONNEY MOUANDJO quant à lui a rapporté les points inscrits à l'ordre du jour. Comme à son habitude, Joseph LE a plaidé pour l'administration africaine afin que la CAFRAD procéde à la mise à niveau régulière et le renforcement des capacités de la ressource humaine dans le continent en général et au Cameroun en particulier. Selon lui, ces mesures auront un impact positif dans les administrations utilisatrices.

Quoique de plus intéressant de voir les dirigeants du CAFRAD prendre en compte les doléances du ministre de la fonction publique camerounaise. Joseph LE a bien mouillé le maillot pour le bonheur du gouvernement dont il était le représentant.

Dans sa prise de parole, le Dr Ghita Mezzour Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration au sein du Gouvernement Marocain, Présidente du Conseil d'Administration du CAFRAD, a souhaité au nom de sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI, la bienvenue a l'ensemble des délégations, elle a mentionné que les questions de Réformes administratives constituent des enjeux importants pour le développement du continent africain d'où l'importance des assises de cette session qui entrent en droite ligne dans la coopération SUD -SUD.

Au début des années 1960 diverses écoles et instituts nationales d'administration publique ainsi que les écoles supérieures de formation des cadres ont été créés pour former les fonctionnaires dans différents domaines. Cependant, les Etats africains ont constaté que, pour développer des administrateurs de haut niveau, il était nécessaire de doter ces centres régionaux qui existaient déjà. Pour combler cette lacune et faire progresser la professionnalisation de l'administration publique en Afrique, le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD) a été mis en place.

Cette organisation intergouvernementale panafricaine, créée en 1964 par les gouvernements africains, avec le soutien de l'UNESCO, est de nos jours le premier centre panafricain de formation et de recherche dans le continent pour l’amélioration des systèmes de l'administration publique et de gouvernance en Afrique dont le siège est situé à rabat la capitale marocaine. L'adhésion est ouverte à tous les pays africains. Le CAFRAD compte actuellement 36 états membres.

Joseph LE est allé avec des propositions concrètes à savoir les avancées enregistrées dans son département ministériel; il a montré à ses collègues des autres pays le travail qui se fait au Cameroun notamment la Présence du SIGIPES ( Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'État et de la Solde ) dans les 10 régions du Cameroun, ce qui permet de rapprocher les usagers de l'administration, la certification des actes de carrières des agents publics par les 10 délégués régionaux du MINFOPRA, ce qui relève à 11 le nombre de personnes habilitées à le faire , contrairement à 1 personne récemment, la Réfection à plus de 90 % du bâtiment abritant les services centraux du MINFOPRA et la construction de certaines délégations régionales, ce qui permet d'améliorer le cadre de vie des agents publics afin d'avoir de meilleurs résultats, l'organisation des épreuves orales des concours administratifs par visioconférence, la notification des actes de carrières des usagers dans nos 10 régions, la forte présence dans les réseaux sociaux.

À cette occasion, le Directeur Général du CAFRAD Pr Stéphane Monney Mouandjo de nationalité camerounaise a apprécié à sa juste valeur les projets de réforme en cours au MINFOPRA, notamment avec la modernisation, la dématérialisation et simplification des procédures administratives. Par la suite, il a une fois de plus, réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Cameroun dans le cadre de l'amélioration de la qualité de services rendus aux usagers.

Patriote dans l'âme, Joseph LE a également rendu une visite à son excellence Mouhamadou Youssifou, Ambassadeur du Cameroun au Maroc. Cette visite de travail a conduit le ministre en charge de la fonction publique à présenter les différentes étapes innovantes de l'administration camerounaise à savoir la modernisation par la dématérialisation et simplification des procédures administratives; et ce, en présence d'autres compatriotes résidents au Maroc. L'ambassadeur de son côté a fait visiter à son hôte les locaux de la représentation diplomatique du Cameroun au Maroc.