Les coulisses du défilé du Mrc à Kekem: Menaces de pluies et intimidations mises hors jeu

Des centaines de militants défilent pour confondre les commanditaires des pseudos démissions.

Ambiance de carnaval dans les rangs du Mouvement pour la renaissance du Cameroun( Mrc ), ce 20 mai 2023. Harold Nkoudou, secrétaire de la fédération communale du Mrc à Kekem est acclamé et ovationné par des centaines de militants du parti de Pr Maurice Kamto à la place des fêtes de cette cité cosmopolite. Des militants venus de tous les villages de l'arrondissement éponyme et ceux du centre urbain originaires de diverses régions du Cameroun chantent et dansent à la cadence des mélodies d'une fanfares qui distillent des sons stricdants déchirant l'atmosphère. La pluie menaçante n'entame pas l'ardeur des partisans du Mrc. Ils tiennent à défiler massivement. Et ne veulent pas se laisser étiqueter ou intimider par leurs adversaires politiques. Ils ont pris toutes les dispositions pour exprimer tout haut leur volonté de changer d'avenir dans la paix sans aucune discrimination.

Un homme vêtu d'un tee-shirt aux couleurs de cette formation s'active avec des décotions de plantes en fumée. Il tient aussi un arbre de paix à la main. Il est présenté comme un "brûleur de pluie" et est admiré par ses camarades du parti de la renaissance.

Quelques minutes, après les incantations du " brûleur de pluie ", les militants du Mrc sont rassurés. Ils se mettent en ordre. Les majorettes du partis esquissent des pas alertés ponctués des déhanchés à la " Jennifer Lopez ". Leur passage arrache des applaudissements. Les militants en tee-shirt ou en pagnes du Mrc suivent magistralement leur leader local, Harold Nkoudou. Ils sont applaudis, mais ne se laissent pas distraits. " Nous avons défilé pour affirmer publiquement notre appartenance au Mrc. Nous avons défilé pour confondre les commanditaires des pseudos démissions dans nos rangs. Le Mrc reste populaire. Il vit et est bel et bien vivant à kekem. Les conducteurs de motos qui ont défilés avec leurs engins sont nos militants ", explique Harold Nkoudou. Au-delà de cette mobilisation et cette ambiance de carnaval, le secrétaire de la fédération communale du Mrc à Kekem envisage un avenir rayonnant pour cette formation politique.