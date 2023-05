CAMEROUN :: QNET VA POURSUIVRE LES PERSONNES QUI ESCROQUENT D'AUTRES EN UTILISANT LE NOM DE L'ENTREPRISE :: CAMEROON

QNET, une entreprise internationale de vente directe axée sur le style de vie et le bien-être, a annoncé qu'elle était disposée et prête à poursuivre les escrocs utilisant son nom pour escroquer des personnes au Sénégal et ailleurs. Le directeur de la transformation et de la réputation de QNET, M. Trevor Kuna, l'a fait savoir aux journalistes.

Depuis un certain temps déjà, l'entreprise est injustement bombardée d'informations sur des voyages à l'étranger et des escroqueries à l'emploi, prétendument commises par certains de ses représentants indépendants récalcitrants et d'autres escrocs, qui ne sont en aucun cas associés à l'entreprise.

M. Trevor Kuna a expliqué que l'entreprise existe depuis 25 ans et qu'elle vend ses produits dans différentes parties du monde par le biais de la vente directe. Il a déclaré que l'industrie de la vente directe valait plus de 200 milliards de dollars dans le monde et était très répandue aux États-Unis. Selon lui, la vente directe permet d'éliminer les barrières qui empêchent les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Lorsque les gens s'inscrivent à des entreprises de vente directe, ils ne sont pas tenus de posséder un magasin ou un espace de vente au détail. Ils évoluent en fonction du coût de création d'une entreprise. Ils enregistrent et achètent uniquement des produits et vendent d'autres personnes directement ou recommandent à d'autres personnes d'acheter des produits afin qu'ils puissent gagner une commission sur tout ce qui est vendu.

D'après l'explication donnée par M. Trevor Kuna, l'industrie de la vente directe est simple et offre de nombreuses opportunités pour les gens d'avoir une source de revenus supplémentaire. Il n'a pas tardé à ajouter que la vente directe ne fera de personne un millionnaire du jour au lendemain, mais si les gens travaillent dur, font preuve de professionnalisme, d'honnêteté et de dévouement, ils pourraient être sur la bonne voie pour changer leur propre histoire.

M. Kuna a mentionné qu'en dehors des opportunités entrepreneuriales que l'entreprise présente aux gens, ses produits sont soigneusement fabriqués pour fonctionner de manière optimale. L'entreprise vend une large gamme de produits allant du bien-être, de la santé, des bijoux, des forfaits vacances aux cours éducatifs. Basée à Hong Kong, la société appartient à de nombreuses associations réputées et reconnues.

QNET encourage les gens à signaler toute personne qui abuse de son nom en promettant des emplois à revenu fixe, des voyages à l'étranger, des retours sur investissement et d'autres réclamations scandaleuses via network.integrity@qnet.net.