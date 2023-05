CAMEROUN :: Lutte contre la vie chère : Mtn Mobile propose MoMoKash. :: CAMEROON

Il s’agit d’un service de prêt mis à la disposition de ses abonnés par MTN Cameroon pour éviter le « foirage » et rester les poches vides.

L’entreprise de téléphonie mobile apporte ainsi sa contribution à la lutte contre la vie chère et ses conséquences dans la quotidien des populations et, en l’occurrence, ses abonnés. De quoi s’agit-il ? Un prêt, don ou libéralité offert par MTN ? La réponse a été donnée au cours de la conférence de presse de lancement du produit « Ce service qui répond aux attentes des consommateurs, leur permettra de disposer de liquidités, pour résoudre leurs nombreuses sollicitations au quotidien, tout en ayant la possibilité de rembourser sans payer de frais d’intérêt si ce remboursement intervient dans les 3 premiers jours après l’emprunt » Concrètement, ce permettra aux abonnés d’emprunter jusqu’à 100 000 CFA via la plateforme Mtn Momo.

Cette aubaine MoMoKash intervient dans un environnement de vie chère caractérisé par une inflation sur le marché, l’augmentation des prix de carburant et de transport Une situation de tension de trésorerie accentuée par les difficultés pour les petites bourses d’obtenir un prêt auprès de la banque pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Il fallait faire quelque chose et Mtn a mesuré l’ampleur de la situation. La solution MoMoKash est arrivée.

Pour y avoir accès et bénéficier de cet avantage, il suffit d’être un abonné de Mtn Cameroon depuis au moins 4 mois, avoir un compte MoMo en activité. Les emprunts qui peuvent aller jusqu’à 100 000 sont remboursés sans intérêts 3 jours au maximum après l’emprunt. Pour être éligible, il suffit de taper *126# puis 6.