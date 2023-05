ÉTATS-UNIS :: La chanteuse Tina Turner est décédée à 83 ans :: UNITED STATES

La chanteuse Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner », indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait « derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique. »

Turner est décédée mardi des suites d’une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

Avec des admirateurs allant de Beyoncé à Mick Jagger, Turner était l’une des artistes les plus connus au monde, célèbre pour des titres tels que : « Proud Mary », « Nutbush City Limits », « River Deep, Mountain High », « What’s Love Got to Do with It », « We Don’t Need Another Hero » et une reprise de « Let’s Stay Together » d’Al Green.

Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux États-Unis, elle aura remporté huit Grammys, les récompenses de la musique américaine.

Avec ces tubes, l’artiste à la crinière blonde et au sourire ravageur a su enflammer les foules grâce à son jeu de scène explosif.

« Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain », ajoute le communiqué sur son compte officiel.

La Maison-Blanche a salué une « icône », déplorant « une perte immense. »