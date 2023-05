Le Mali saisit l'avenir : Kabakoo initie le mois pionnier de l'IA à travers Bamako.ai

Kabakoo a marqué un grand pas dans le monde numérique en lançant Bamako.ai , le mois de l'intelligence artificielle au Mali. Cette initiative, première en son genre, souligne le désir du Mali de s'adapter aux technologies émergentes, tout en créant des opportunités pour les jeunes esprits créatifs.

Les Concours Innovants : une opportunité pour les talents cachés

Grâce à des concours tels que "Pitche Ton Projet" et le Challenge Créa-AI, Bamako.ai offre une plateforme d'expression pour les entrepreneurs et artistes, avec plus de 5 millions de F CFA à gagner. Les participants ont déjà fait preuve d'un enthousiasme sans précédent, avec 82 soumissions dans les différentes catégories du Challenge CRÉA-AI et 19 pitchs de projet, générant plus de 22 000 visiteurs uniques sur le site.

L'expertise internationale au service de l'innovation locale

L'événement bénéficie de l'expertise de personnalités reconnues dans le domaine de l'IA, comme le Dr Abeba Birhane, Senior Fellow in Trustworthy AI à la Mozilla Foundation, et le Dr Andre Uhl, chercheur spécialisé dans la gouvernance des intelligences artificielles. Cette initiative est non seulement importante pour le Mali, mais s'inscrit également dans une perspective panafricaine, grâce à des connexions internationales avec des villes comme Addis-Abeba, Kigali et Johannesburg.

Bamako.ai n'est pas uniquement une plateforme technologique, c'est un mouvement qui vise à inspirer et à engager la jeunesse malienne. Selon Michèle Traoré, Co-Fondatrice et Chief Operating Officer de Kabakoo Academies, Bamako.ai vise à ouvrir de nouvelles perspectives d'innovation et de création de valeur par l'IA." Une vision partagée par le Prof Dr Yanick Kemayou, Co-Fondateur et Chief Learning Officer de Kabakoo, qui voit dans cette initiative l'opportunité pour la jeunesse malienne d'acquérir des compétences cruciales pour l'avenir.

En raison de l'engouement populaire, Kabakoo a décidé de prolonger Bamako.ai , le mois de l'intelligence artificielle au Mali, jusqu'au 16 juin 2023. Une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent contribuer à façonner l'avenir numérique du Mali.

A propos de Kabakoo Academies : Kabakoo est une plateforme d'innovation et de formation de référence conçue pour permettre aux jeunes Africains de développer les compétences nécessaires pour améliorer leur vie dans un contexte d'absence d'emplois formels.

