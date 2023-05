MONDE ENTIER :: Football sur Startimes : André Onana et Choupo-Moting sur le toit de l’Europe ? :: WORLD

Les compétitions européennes prennent fin dans quelques jours. L’opérateur de télévision numérique StarTimes diffusera les grandes rencontres de cette semaine.

Le gardien de but camerounais André Onana, très en forme, essayera de mener à la victoire ses coéquipiers de L’Inter Milan face aux joueurs de Fiorentina, ce Mercredi 24 Mai dans le cadre de la finale de la Coupe d’Italie. Une belle affiche qui s’annonce palpitante et qui sera à suivre en direct sur St World Football à partir de 20h.

La 34eme et dernière journée de la Bundesliga se jouera ce samedi 27 Mai. 9 matchs diffusés à la même heure, 14h30. Suspens entre les clubs Bayern et Dortmund. Celui-ci a réussi à finir en tête du classement lors de l’avant-dernière journée, au dépourvu du Bayern. Choupo Moting et ses coéquipiers réussiront-ils à remporter le titre de champions d’Allemagne pour la 11eme fois consécutive ?

Parlant du football africain, l’affiche de la finale de la Coupe des Confédérations de la CAF est connue : Young Africans vs Usm Alger le 28 Mai pour le match aller et le 03 Juin le match retour. La finale de la Ligue des Champions de la CAF est aussi connue : Al Alhy vs Wydad Ac ce dimanche 04 Juin pour la première manche et 11 Juin pour la deuxième manche.

StarTimes offre le décodeur haute définition à 1.000 Fcfa pour permettre à tous les passionnés de foot de ne rater aucune de ses grandes affiches, en plus des autres programmes (séries, films, dessins animés, informations, etc.).