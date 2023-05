CAMEROUN :: Paul Atanga Nji et les femmes enlevées dans la Région du Nord-ouest :: CAMEROON

Sont les sujets phares qui ont retenus l’attention des tabloïds. Il y a aussi les hôpitaux, le budget et le sport.

Au sujet des Discours de haine, le journal Essingan paraissant à Yaoundé parle de la « La thérapie de choc de Atanga Nji ». Interpellé par le président de la République, Paul Biya, le ministre de l’Administration territoriale a rendu public lundi, 22 mai 2023, un communiqué de presse dans lequel, il annonce la répression. Le Minat rappelle l’encadrement législatif en matière d’appel au tribalisme et déroule l’arsenal des sanctions déjà répercutées à ses démembrements.



Le Détective, un autre hebdomadaire paraissant à Douala, la capitale économique du Cameroun indique que « Yaoundé dévoile son plan Marshall ». En complément des dispositions pertinentes de la loi qui punissent les auteurs de discours haineux, le gouvernement s’engage à mettre en œuvre un plan visant à combiner éducation et formation dans le cadre de la culture citoyenne, en réponse à la montée préoccupante de ce phénomène propagé à travers les médias et les réseaux sociaux.

Dans la région du Nord-Ouest en proie aux velléités séparatistes, la violence est montée d’un cran à l’occasion de la célébration de la fête de l’unité. Une situation que le quotidien Mutations rapproche à « Apocalypse now ». De fait, Une cinquantaine de femmes enlevées par des individus armés depuis le 19 mai pour avoir protesté contre le couvre-feu et les taxes imposés par les séparatistes. Me Agbor Balla s’insurge contre un ‘’ crime de guerre et un crime contre l’humanité ‘.

Dans les Hôpitaux publics le « Pronostic vital engagé ». Le journal Repères de Yaoundé revient sur la Grève des personnels soignants qui revendiquent le paiement de plusieurs mois d’arriérés de salaire, l’affiliation à la Cnps et l’amélioration des conditions de travail. Vols en série de nourrissons, ainsi que des morts suspects enregistrées. Récemment lancée, même la Couverture santé universelle, censée soulager les populations en détresse, mérité d’être repensée. Manaouda Malachie, le ministre de tutelle, sur le grill.

Sur le plan économique et au sujet de la Loi de finances 2023, « Le Cameroun et le FMI s’accordent pour une réduction du budget ». Chiffré à 274,8 milliards Fcfa, le budget général de l’Etat du Cameroun pour l’exercice 2023 devrait connaître une baisse, conformément à la volonté du FMI. Les autorités travaillent actuellement sur un texte plus réaliste. La croissance économique du Cameroun devrait augmenter légèrement à 4%, tandis que l’inflation, elle, devrait se modérer, passant de 7,3% en glissement annuel à la fin de 2022 à 5,9% à la fin de 2023. Ecrit Money News.



En sport, sur le championnat MTN Elite One, « Il y a du mieux ». Pour Cameroon Tribune, Au terme de la saison qui s’est achevée dimanche dernier sur le 18e sacre de Coton Sport de Garoua, le bilan est globalement satisfaisant, avec notamment le retour progressif des spectateurs dans les gradins et une meilleure maîtrise du calendrier. L’arbitrage avec de nombreuses polémiques au cours de l’année fait malheureusement figure d’ombre.