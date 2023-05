Action : Boissons du Cameroun en visite à la chefferie supérieure Bangang :: CAMEROON

L’entreprise brassicole s’y est rendue le 12 mai dernier, dans le cadre de la reprise de son programme « Au cœur des chefferies traditionnelles».

Boissons du Cameroun a relancé son programme « Au cœur des chefferies traditionnelles », initié en 2019, qui a pour objectifs de valoriser la richesse et le patrimoine culturels camerounais ; communier avec toutes les communautés, partager la vision, la mission et les valeurs de performance, de responsabilité et d’éthique, passion et innovation de Boissons du Cameroun avec les communautés ; conforter Boissons du Cameroun un patrimoine, un héritage de tous les camerounais à préserver par tous.

Pour la première de l’année en cours, le choix a été porté sur la chefferie supérieure Bangang, le 12 mai dernier. Bangang est situé dans l’arrondissement de Batcham, département des Bamboutos, région de l’Ouest. Troisième groupement le plus peuplé de l’Ouest, avec une population estimée à 140.000 habitants, Bangang qui compte 74 villages, est établi sur une superficie de 134 km². Le séjour de la délégation de Boissons du Cameroun, conduite par Emmanuel Wankoue, représentant du directeur général de cette entreprise, débute par la visite des sites touristiques, notamment, les chutes jumelles.

L'événement placé sous le signe de la célébration de la culture Bangang, a continué par des animations culturelles baptisées « Soir au village ». Notamment, des danses traditionnelles (Danse des manés -Mères des jumeaux-, danse Kouang Mezufouo, Danse Kouk’gang), Election Miss (étoile du village), des concours d’art culinaire, des concours de danse, et des prestations des artistes du terroir.

Pour Stéphane Descazeaud, le directeur général de Boissons du Cameroun, la présence de son entreprise à la chefferie supérieure Bangang, « est une occasion nouvelle de découverte de la riche histoire et de l’immense culture de la chefferie supérieure Bangang, jalousement préservées. C’est également le signe que nous voulons consolider nos bonnes relations avec toutes les filles et tous les fils Bangang, parce que Boissons du Cameroun c’est vous ! Boissons du Cameroun c’est Bangang ! ».

Le chef supérieur Bangang, sa majesté Momo Keubou Serges, quant à lui révèle que « par votre action, vous (Boissons du Cameroun, ndlr) venez de restituer nos populations dans leur stature humaine. Vous avez changé le degré de bien-être de nos populations et elles vous seront à jamais reconnaissantes ».