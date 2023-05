RWANDA :: Le Cameroun aux olympiades panafricaines de mathématiques à Kigali : L’éclat du génie national

Trois jeunes camerounais ont été primés aux olympiades panafricaines de mathématiques organisées à kigali, la capitale du Rwanda.

Il s’agit notamment de Guitang Passy Franck, 17 ans. Il est élève en terminale C au lycée moderne de Nkozoa. Il a obtenu comme récompense , un certificat de reconnaissance. Une médaille de bronze a été décernée à Mangus Ankoumbel. Il est élève en classe de terminale C au lycée général Leclerc et a 16 ans.

La médaille de bronze a été décernée à un autre compétiteur venu du lycée bilingue Baleng. Il s’agit de Dantio Dountsop, 17 ans.

Tous viennent de la série C et ont une moyenne d’âge de 17 ans. Tous nos médaillés sont des garçons. Les filles étaient aussi de la délégation. Leur présence à ce niveau de la compétition permet de transgresser un cliché qui fait des mathématiques une discipline de mecs.

Nos jeunes compétiteurs venus des différentes régions du Cameroun ont affronté dans des examens que tous reconnaissent difficiles des rivaux venus de divers pays du continent. Trente deux pays africains s’affrontaient aux olympiades. Nos mathématiciens sortent de la compétition panafricaine avec une performance admirable. De l’avis de l’ingénieur Joseph Marie Donguia, les compétiteurs camerounais aux olympiades panafricaines étaient d’un niveau impressionnant.



La délégation camerounaise se prépare désormais pour la coupe du monde de mathématiques qui aura lieu au Japon. Les jeunes camerounais présents aux olympiades panafricaines de mathématiques représentent l’intelligence de la jeunesse camerounaise. Cette intelligence a déjà été repérée. Elle a besoin d’être suivie, encadrée, parrainée, soutenue financièrement, si nous ne voulons pas qu’elle bascule un jour dans le cortège des diplômes assignés à des métiers subalternes.

A quoi servent les olympiades panafricaines de mathématiques ? Elles ne servent pas seulement à se mesurer aux autres. Elles permettent aussi d’être repéré par une grande université et d’obtenir éventuellement une bourse. Plusieurs grandes universités occidentales étaient présentes à Kigali, notamment l’université de Yale.