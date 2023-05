CAMEROUN :: Nouveau single : Cysoul se dresse contre les violences conjugales :: CAMEROON

Dans son dernier single intitulé "C'est pas bon", Cysoul, l'artiste camerounais en vogue, aborde un sujet d'une importance capitale : les violences conjugales.

À travers une composition musicale touchante, il sensibilise sur l'ampleur préoccupante que prennent ces violences au sein de nos sociétés.

La vidéo ci-dessous

La voix envoûtante de Cysoul continue de faire son effet. Dans cette chanson engagée, l'artiste se positionne en défenseur de la cause des femmes.

Armé de sa musique, il a décidé de combattre les violences conjugales qui, malgré les actions menées, connaissent une recrudescence ces dernières années.

"Dans cette chanson, j'ai choisi de sensibiliser les hommes, car la situation est alarmante. Regardez ces chiffres émanant de l'Association de Lutte contre les violences faites aux femmes du Cameroun. En 2011, 45% des femmes ont subi des violences physiques au sein du couple, 20% des violences sexuelles et 42% des violences morales. Aujourd'hui, la situation empire, imaginez donc la souffrance des femmes dans notre pays. Et ce fléau sévit partout, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo... vraiment partout", déclare-t-il lors d'une interview accordée à la talentueuse Sery Dorcas, animatrice de l'émission "La Sery Dorcas Inédite" qui dénonce ces fléaux.

Le clip de cette chanson, réalisé avec simplicité, compte déjà près de 65 000 vues sur YouTube après seulement quelques jours de diffusion. Le message de l'artiste est clairement exprimé dans le spin-off à la fin de la vidéo. On peut y lire : "Se taire ? Subir ? Pardonner ? Fuir ? Culpabiliser ? Rester ? Partir !"

Au cours de cette entrevue avec la célèbre animatrice, Cysoul réitère son appel aux victimes de s'éloigner de leurs agresseurs avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa chanson, il encourage les femmes maltraitées à se séparer de leurs maris ou compagnons dangereux.

Franck Kacou, directeur général d'Universal Music Africa (UMA), souligne l'importance de l'engagement de Cysoul envers la gent féminine, lui dont la fanbase est majoritairement féminine : "Pour nous, il est tout à fait naturel que Cysoul prenne position pour soutenir la lutte contre les violences faites à nos épouses, nos sœurs, etc. Il reçoit tellement de soutien de la part des femmes qu'il se devait de leur rendre la pareille à travers cette magnifique chanson."

Le responsable de la major assure également que tous les efforts sont déployés pour promouvoir au maximum cette chanson et atteindre ses objectifs.

"C'est pas bon" est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. L'écouter et la partager avec notre entourage est un geste précieux de sensibilisation et de prévention.