CAMEROUN :: Yaoundé : Bagarre entre un élève et un enseignant au lycée Leclerc :: CAMEROON

Établissement secondaire réputé de la capitale, le lycée Leclerc est à nouveau sous le feu des projecteurs.

C’est une foule en liesse qui assiste aux échauffourées entre un élève et un enseignant du Lycée Général Leclerc de Yaoundé. Dans une vidéo d’une minute et vingt-deux secondes, on peut voir l’élève donner des coups à l’enseignant. Il ne décolère pas malgré les multiples tentatives du corps enseignant pour le maîtriser. Pour l’instant, on ne sait pas plus sur les mobiles de cette altercation viralement partagée sur les réseaux sociaux, mais c’est la suite d’une longue série de violences en milieu scolaire et contre le corps enseignant.

Au début du mois de mai, Vivien Frédéric KOLOTO, joueur de football, s’est introduit au Lycée général Leclerc et a affronté un policier après une dispute.

Le garçon de 18 ans s’est présenté dans ce lycée où sa copine passait les épreuves pratiques sportives du probatoire. Empêché d’entrer, il a opposé de la résistance face au policier. Arrêté et mis en prison, il a entrepris quelques jours après de rédiger une lettre d’excuses à l’intention du Président de la République, Paul Biya.