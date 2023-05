L'armée camerounaise offre un concert musical au public pour perpétrer le vivre-ensemble. :: CAMEROON

L'armée fait danser le peuple au rythme des sonorités jouer avec les compagnies de six différentes fanfares notamment la musique principale des armées, la symphonie de l'armée égyptienne, la fanfare de la gendarmerie nationale, la fanfare de la sûreté nationale, la fanfare de la garde présidentielle et la fanfare de la Douane camerounaise. Le Cameroun s'est exprimé dans sa plus large diversité des musiques et danses des 10 régions du Cameroun étaient jouées pour marquer la diversité culturelle et éthique.

Dans un contexte marqué par l'entrée en jeu des propos qui fragilisent l'unité nationale, les forces de défense et de sécurité participent à faire reconnaître la cohésion sociale et la paix.

Cette année, l'armée égyptienne a été l'invitée d'honneur du Cameroun pour la commémoration du 51ème anniversaire de l'indépendance du pays du Président Paul BIYA, Chef des Forces Armées. En présence d'un large public venu nombreux constitué des membres du gouvernement, des ambassadeurs des autres pays, les officiers généraux et les hauts cadres de l'armée, les élus locaux sénateurs, députés, conseillers régionaux et municipaux et le grand public ; chacun a trouvé son goût.

Organisé par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph Beti Assomo, le palais des sports de Yaoundé au Cameroun a vibré grâce à la bonne musique jouée par toute cette coalition de fanfares.

Des sonorités reprises par le public, comme on aime le dire " la musique adoucit les moeurs"; ici plus que jamais cette musique des armées fait également oublier les propos tribalistes véhiculés généralement à travers les réseaux sociaux. Près de trois heures d'horloge, les fanfares se sont succédées à tour de rôle pour égayer le public. C'est à travers les poignées de mains des autorités présentes à ce concert que les rideaux se sont refermés.